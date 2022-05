Coleen Rooney y Rebekah Vardy, dos mujeres de futbolistas enfrentadas ante el juez por unos 'stories'

La polémica que salpica la Liga de fútbol inglesa ha comenzado: Coleen Rooney y Rebekah Vardy han acudido a los tribunales de Londres para hacer frente al "Caso Wagatha Christie". Todo comenzó en 2019, cuando la esposa de Wayne Rooney, uno de los jugadores estrella del momento en el Manchester United, denunciaba que la mujer de Jamie Vardy, delantero del Leicester City, había vendido información falsa sobre ella al medio británico The Sun. Tras denunciar públicamente lo sucedido, Rooney interpuso una demanda por difamación reclamando 3,5 millones de euros a Rebekah. El pasado mes de abril comenzaron las audiencias preliminares, donde el equipo legal de Coleen mostró las capturas que supuestamente podrían demostrar tal acusación. Tras no llegar a un acuerdo, ambas se han enfrentado en los juzgados esta mañana.

Coleen explicó en 2019 que después de sospechar de Rebekah, a quien conocía personalmente porque sus maridos habían sido compañeros de selección, decidió publicar unos stories falsos en su Instagram cambiando los ajustes de privacidad para que solo la mujer de Jamie Vardy pudiera verlos. Cuando estas informaciones llegaron a manos de los medios, la empresaria lo tenía claro, así que recurrió a la vía legal para solucionar el enfrentamiento. Por supuesto, la acusada (que estaba embarazada en el momento y de vacaciones en Dubái) lo negó todo. "Como ya te he dicho por teléfono, me hubiera gustado que me llamaras si de verdad pensabas esto. Nunca he hablado de nadie contigo, aunque varios periodistas me han preguntado y ellos pueden confirmarlo", aseguraba. "Si me lo hubieras dicho podría haber cambiado las contraseñas para ver si la situación continuaba", insistía, alegando que muchas personas habían tenido acceso a su perfil en los últimos años y que ella no tenía ningún interés en vender información.

Acompañada por su marido, Wayne, Coleen Rooney ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales con un traje negro de Mugler y un solo zapato de Gucci, puesto que en el otro pie llevaba una bota ortopédica con la que continúa recuperándose después de una caída. La empresaria se rompió el pie en un accidente que sufrió en su propia casa en el mes de marzo. Por su parte, Rebekah Vardy acudió sola y con un vestido que, casualmente, había llevado hace unos días la duquesa de Cambridge.

En la primera vista que se produjo en el pasado mes de abril, un giro de los acontecimientos desveló una posible nueva sospechosa. Rebekah Vardy aceptó que su agente había estado vendiendo informaciones sobre Coleen Rooney a la prensa. Se trataba de Caroline Watt, representante y amiga cercana de la influencer desde hace siete años, a quien la mujer de Jamie Vardy acusaba de haber estado utilizando su cuenta para conseguir una ganancia económica. Los abogados de la demandante alegan que la modelo inglesa de 40 años tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, o que incluso le había indicado a su trabajadora que lo hiciera.

Por su parte, el equipo legal de Rebekah Vardy ha asegurado que Caroline Watt se encuentra en un "estado frágil", y han pedido al juez que su declaración sea desestimada para que no tenga que asistir al juzgado, junto con un informe psiquiátrico. Según informa el Daily Mail, hay versiones contradictorias sobre su ambas mujeres continúan teniendo una relación personal o profesional. La agente, de 39 años, está casada con el exfutbolista Steve Watt, que jugó para el Chelsea. Trabajó con una agencia de representación hasta 2019, pero su principal clienta siempre ha sido Rebekah Vardy, a quien consiguió un puesto en el reality británico del estilo de Supervivientes.