Enrique Ponce y Ana Soria rompen su silencio: 'Pese a quien le pese, estamos muy enamorados'

Mucho se ha hablado y comentado sobre una de las parejas que más sorpresa causó desde que empezaron a salir en el verano de 2020: Enrique Ponce y Ana Soria. Tanto para la joven como para el torero, la edad no ha sido un impedimento para enamorarse y así lo han hecho ver durante todo este tiempo, dos años en los que su relación ha copado titulares y portadas. Tal ha sido el impacto mediático durante este tiempo que los dos tuvieron que eliminar sus cuentas de redes sociales, con el fin de que se dejase de hablar de ellos. Sin embargo, el efecto ha sido todo lo contrario, por lo que Ana Soria ha decidido romper su silencio y hablar de forma clara sobre su relación con Enrique Ponce: "Le quiero más que a mi vida", se sinceraba la estudiante de Derecho en una entrevista para Viva la vida.

Ana Soria ha sido la primera en pronunciarse acerca de su inicio de relación con Enrique Ponce, lo complicado que ha sido para ellos escuchar aguantar rumores y habladurías, y sobre los sentimientos que les unen al uno y al otro, a pesar de la diferencia de edad que les separa. "Hemos aguantado continuas invenciones y ofensas hacia mi persona, hacia la gente que quiero, hacia mi pareja, hacia mi familia, y creo que ha llegado un momento que esto cansa (...). Me da mucha impotencia todas estas cosas que se dicen de mí, sin conocerme, que se dicen de mi familia sin conocerla y que se dicen de mi pareja sin conocerle a nivel personal (...). Me ha hecho mucho daño lo que se ha dicho de mí. Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía pero he visto que no, que incluso ha ido a peor. Me he dado cuenta de que nuestro silencio lo que ha hecho es propiciar que se cuenten todo tipo de mentiras", explicaba Ana Soria, molesta y afectada por todo lo que se había hablado sobre ellos.

"Hemos intentado hacer todo lo posible para quitarnos de en medio, porque tanto Enrique como yo y nuestras familias estábamos sufriendo mucho (...) Lo único que puedo decir es que quiero a Enrique más que a mi vida y cualquiera que me conozca lo sabe, y él a mí igual (...). La vida son etapas, ahora estamos en una en la que queremos tranquilidad, Enrique se merece un descanso en su profesión porque es algo muy exigente", continuaba sincerándose la protagonista. "Enrique me ha dado mi sitio, somos gente normal que intentamos hacer nuestra vida normal, enamorados, ¿qué más da que tengamos edades distintas? Está demostrado que el amor no tiene edad, no soy ninguna niñata, tengo la edad que tengo, mis amigos también y claro que también pueden ser amigos de Enrique (...). Aquí somos todos muy liberales pero luego nos escandalizamos por el hecho de que una pareja se lleve varios años", zanjaba Ana Soria.

Aunque la joven no ha sido la única que ha tomado la palabra. Enrique Ponce, su pareja, también ha querido pronunciarse al respecto y dejar muy claro lo que siente hacia la joven: "Lo que no es justo es el tiempo que llevamos aguantando esta cantidad de mentiras que soportamos, por eso quiero aclarar que, le pese a quien le pese, Ana y yo estamos muy enamorados. Es la mujer más increíble, en todos los sentidos, que he conocido y quiero pasar el resto de mi vida con ella. La quiero con locura", expresaba en el mismo programa el torero, molesto por la cantidad de rumores que se han dicho sobre ellos.

Era el verano de 2020 cuando saltaba la noticia: Enrique Ponce y Ana Soria se convertían en la pareja protagonista de ese año, sobre todo tras la inesperada ruptura matrimonial del torero con Paloma Cuevas, mujer con la que llevaba 24 años casado: "Ha sido una decisión muy meditada, tomada de mutuo acuerdo, y desde el profundo cariño y respeto mutuo que nos tenemos y hemos demostrado durante todo nuestro matrimonio", rezaba el comunicado de la ya expareja. Semanas más tarde del anuncio de la relación entre la joven y el torero, Ana Soria defendía su romance: "Quiero aclarar que yo no propicio nada, no llamo a ningún paparazzi para que me pille con Enrique. Al revés, intento que no nos vea nadie", decía a La Razón. Desde que los dos comenzasen, ninguno se había pronunciado apenas hasta el día de hoy.

