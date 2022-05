Homenajeada en los Premios Variety El reencuentro de Kim Cattrall con sus compañeros de 'Sexo en Nueva York' no es como esperabas La actriz recuerda los motivos por los que no participó en la secuela de la serie y define su relación con sus excompañeras

Las estrellas de Sexo en Nueva York se han reencontrado en los premios Variety 2022 Power Of Women de Nueva York, una glamulosa fiesta que congregó el pasado jueves en la ciudad de los rascacielos a algunos de los rostros más populares del momento. La periodista y escritora Candace Bushnell, cuya columna y posterior libro inspiró el proyecto, coincidía allí de nuevo con la diseñadora Patricia Field; la homenajeada de la fiesta fue la actriz Kim Cattrall, que encarnaba a Samantha Jones en la serie y optó por no volver tras la segunda película; y también acudió el creador de la serie Darren Star. Cuatro míticos rostros de la producción que entre 1990 y 2000 revolucionó la historia de la televisión juntos de nuevo. El reencuentro ha desatado la locura entre los fan, encantados de volverles a ver juntos y conocedores de que ninguno de los cuatro ha participado en And Just Like That, la secuela de la serie, en la que ya sólo quedaban tres amigas, tenían cincuenta años y se enfrentaban a una nueva ciudad transformada por la pandemia.

VER GALERÍA

Invitada de honor de la ceremonia, Kim Cattrall, fue homenajeada allí por su trabajo en The Actors Fund y celebró el reencuentro entre risas y saltos de alegría, posando muy divertida con sus tres excompañeros con los que recordó el gran éxito de su carrera, una serie de seis temporadas y dos películas, que les hizo triunfar en el mundo entero. Se reafirmó también en su polémica decisión de hace tres años, cuando decidió decir adiós a ese personaje que tanto le había dado

VER GALERÍA

La actriz, de 65 años, que interpretaba a Samantha Jones en Sexo en Nueva York, al contrario que sus compañeras Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Charlotte York, no fue llamada para participar en la continuación de la serie que la cadena televisiva rebautizó como And Just LIke That… Sin embargo, no tiene ningún mal recuerdo de aquel éxito y este reencuentro asegura que “significa absolutamente todo” para ella, así lo declaraba en la fiesta a Variety.

VER GALERÍA

Abrazando a la diseñadora de vestuario Patricia Field, cuyo trabajo en la serie le valió un Emmy, la actriz quiso recordar los viejos tiempos en común y confirmó la amistad que ambas se profesan: "Pasamos más de 25 años de nuestras vidas juntas, echo mucho de menos su manera de ajustarme el vestuario". Ahora Cattrall se está preparando para rodar junto a Robert De Niro About My Father.

-Sarah Jessica Parker sobre Kim Cattrall: 'No hay ninguna pelea de gatas'

Las cuatro estrellas se reunieron de nuevo y Cattrall, la gran protagonista del evento, que ahora está triunfando en Estados Unidos con la serie Cómo conocí a tu padre y prepara un nuevo proyecto para televisión junto a Juliette Lewis, fue de nuevo preguntada por su salida de la serie. “Nunca miraré hacia atrás con otra cosa que no sea orgullo", aseguraba al recordar sus años de trabajo junto a Sarah Jessica Parker y añadía "pero después de seis temporadas y dos películas todo en mí decía: Termina. Todo tiene que crecer, o muere. Es de sabios saber cuándo es suficiente. Tampoco quería comprometer lo que la serie había supuesto para mí y el camino a seguir parecía claro”. Sobre su relación con Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, nunca ha hablado de amistad y ahora, más clara que nunca, así lo define "Creo que éramos colegas. Mis colegas no son mis amigos. Fue profesional", en palabras a Variety.

VER GALERÍA

Tras el gran éxito, en 2017, la actriz rechazó el guión para una tercera película de Sexo en Nueva York, una producción que nunca llegó a hacerse. Sin embargo, cuando la secuela de la serie se empezó a poner en pie, nadie la llamó: “Dejé claros mis sentimientos después de ofrecerme la tercera película, así que me enteré como todos los demás, en las redes sociales". La actriz lo explica sin ningún resquemor, no le hubiera gustado participar: “¿Te imaginas volver a un trabajo que tenías hace 25 años? El trabajo no es más fácil, sino más complicado porque debes pensar cómo vas a progresar con estos personajes. La nueva serie es básicamente la tercera película. Así de creativa fue". Para la estrela “And Just Like That... es un eco del pasado"

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.