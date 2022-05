Nuria Roca se emociona al escuchar lo que opina su suegra sobre ella

Nuria Roca y Juan del Val ha protagonizado un momento muy familiar al conectar en directo con Ángeles Pérez, madre del polémico colaborarador. La mujer, que se dedica a la reinserción social de presos, dedicó unas bonitas palabras a su nuera. "Tú para mí eres extraordinaria", dijo, unas palabras que provocaron una enorme emoción en la presentadora. "Lo primero porque eres buena persona y, segundo, porque eres la madre de mis nietos, y para mí eso es lo más importante ahora mismo", añadió.

"No tengo por qué, pero nunca hablaría mal de mi nuera porque estaría hablando de mi familia", aclaró. Además, inistió en que nunca ha tenido "ningún problema" con Nuria, a la que conoce desde hace más de dos décadas. Asimismo, Ángeles explicó que siempre ha respetado a todas las parejas de sus hijos. "Cuando me han dicho esta es mi novia o este es mi novio y me voy a casar, yo nunca les he dicho que me parecía mal. Yo les he dicho: ¿A ti te gusta? Pues a mi también. Esa es mi postura". Tras estas declaraciones, Nuria aseguró que Ángeles es "una suegra fantástica" y que hace "unas croquetas deliciosas".

Juan, por su parte, solo tuvo buenas palabras para ambas. "Mi madre es, probablemente, la persona más importante en mi vida, junto con Nuria. Esto no es una competición, pero yo soy yo por mi mdare y soy feliz por Nuria". El escritor se siente muy orgulloso de la labor solidaria de Ángeles, de 80 años. "Es un ser humano absolutamente extraordinario", afirmó.

Ángeles Pérez lleva casi 40 años reinsertando presos. Es la presidenta de la Asociación Pro Recuperación de Marginados (Apromar) y ayuda a los reos que están de permiso penitenciario. "He visto muchas cárceles, pero me preocupa más cuando la gente sale a la calle y no tiene nada...Todas las personas necesitan que se les dé otra oportunidad", declaró la madre de Juan del Val en una ocasión. "Yo lo que quiero es que salgan adelante", dijo sobre su labor solidaria.

