Carmen Maura, Premio Platino de Honor 2022: 'He metido muchas veces la pata como madre y con los hombres'

Carmen Maura es una de las grandes protagonistas de la IX edición de los Premios Platino, en cuya gala recibirá el más que merecido galardón de honor a toda una carrera. "Ser actriz ha sido mucho más fácil que todas las cosas de la vida", decía la intérprete en la rueda de prensa previa a la ceremonia. Subrayaba lo "bonito" y "divertido" que ha sido para ella ejercer esta profesión que le ha regalado "momentos maravillosos", como el reconocimiento que ahora se le otorga. La ganadora de cuatro Goyas y la Palma de Oro en Cannes ha calificado de "fascinante" su experiencia cuando ha trabajado en América Latina, donde se ha encontrado países muy diferentes y actores "maravillosos, muy buenos y guapos", remarcaba. En definitiva, "he encontrado mucha vitalidad, entusiasmo y generosidad", añadía ante los medios desde el Hotel InterContinental de Madrid. Lamentaba, eso sí, que algunas de la producciones iberoamericanas en las que ha trabajado nunca llegaron a estrenarse después en España. "La mayor satisfacción de hacer películas es que la gente las vea, pero muchas veces no pasa eso y me frustra mucho", ha lamentado.

"Se me parte el alma", reiteraba Carmen Maura al respecto de este asunto, si bien ha confiado en que los Premios Platino pueden "ayudar mucho" a que se compartan más las películas y series de fuera en nuestro país. Por otro lado, ha mostrado su gratitud a su "ángel de la guarda" por permitirle ser actriz, un camino difícil ya que en su época "no gustaba nada" que una mujer como ella fuese intérprete. Sin embargo, aclara que su decisión fue correcta ya que de no trabajar en el oficio se habría "vuelto más loca". Cree que esto era lo que "hacía realmente bien" y sería "una tontería no dedicarse a ello", ha apostillado. Considera que en su trayectoria laboral ha tenido muchos "golpes de suerte", en contraposición con una "vida personal complicada" en la que "he metido muchas veces la pata como madre y con los hombres", confesaba. Con este Premio Platino de Honor, Carmen Maura recoge el testigo del actor mexicano Diego Luna (2021) y de otras figuras tan destacadas como Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) o Sonia Braga (2014).

La película Madres paralelas y los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem han sido los grandes ganadores de los Premios Platino del Público 2022, según ha dado conocer la organización del certamen. Pedro Almodóvar, que se ha llevado el galardón a mejor filme iberoamericano de ficción, lo ha agradecido mediante un vídeo en el que destacaba que uno de los temas de su largometraje, la existencia de fosas comunes, afecta a muchos países iberoamericanos. "En muchos lugares de allí me han dado lass gracias a pesar de que ellos abordaron este tema mucho antes que nosotros. A ellos les dedico el premio y también al arqueólogo forense que nos ayudó", señalaba. Penélope Cruz se ha hecho con el reconocimiento a mejor interpretación femenina en cine, mientras Javier Bardem se ha llevado el mismo galardón en la categoría masculina por El buen patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa. Por último, la ficción argentina El Reino ha triunfado en el apartado de series, con premio incluido para dos de sus protagonistas, Mercedes Morán y Chino Darín, mejor actriz y actor respectivamente.

