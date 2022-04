El susto de Alec Baldwin con su hijo en su momento más complicado

Alec Baldwin no tiene respiro. Tras el duro golpe de la muerte de su compañera de rodaje, la directora de fotografía Halyna Hutchins, a la que supuestamente disparó por accidente durante el rodaje de la película Rust, el actor intenta seguir adelante centrándose el gran apoyo que es para él la familia. Totalmente entregado al cuidado de sus seis hijos, acaba de enfrentarse a unos difíciles momentos como padre. Uno de sus hijos pequeños, Rafa, de seis años, ha tenido una fuerte caída y se ha roto un brazo. Lo ha revelado su mujer Hilaria Baldwin, mostrando una foto llena de ternura en la que se ve al actor abrazando a su hijo y dándole consuelo a su llegada al hospital. "Rafa se rompió el brazo ayer, jugando en el parque. Le veréis con un yeso durante bastante tiempo, quería avisaros", explica la instructora de yoga a sus seguidores.

De enhorabuena también ahora porque esperan la llegada de su séptimo hijo en común, intentando afrontar la trajedia con entereza, siguen con su día a día centrados más que nunca en su gran familia numerosa. Hilaria ha querido compartir la angustia que han vivido tras la caída del pequeño Rafa, reflexionando también sobre el difícil papel de ser padres: "Esta es una parte de ser padre muy desgarradora. Estábamos con los bebés cuando sucedió. Recibir esa llamada hace que tu corazón se hunda. Escuchar su vocecita al otro lado del teléfono "Quiero a mi mami". Sabes que los 20 minutos que vas a tardar en llegar hasta él son demasiado largos. No poder quitarles el dolor y el miedo de inmediato…nada nos prepara para esto, ¿verdad?."

Afortunadamente, tal y como confirma la pareja, aunque al niño le espera un largo proceso de recuperación para el que van a necesitar mucha paciencia, todo ha tenido un final feliz. Rafa ya descansa en casa, donde podrá recuperarse del todo en unos días y presumir de valiente ante sus hermanos más pequeños: "Estuvimos en el hospital hasta bastante tarde, luego le hicimos una cama en nuestro piso (el durmiente salvaje, tenía miedo de que se cayera de nuestra cama). Cuántas veces me llamó anoche, no lo sé. En un momento lo escuché susurrando para sí mismo, contando lo que pasó, diciendo una y otra vez: "Me rompí el brazo", relata Hilaria.

La mujer del actor se despide con un mensaje de esperanza: "Estamos aliviados porque, si bien será un largo camino de recuperación, ciertamente está preparado para afrontarlo" y aprovecha también para dar las gracias por la atención que han recibido por parte de los médicos: "Gracias a la sala de emergencias de Lennox Hill por cuidar tan bien de nuestro bebé. Estamos muy agradecidos con los médicos y las enfermeras por su experiencia y amabilidad"

La pareja vive unos momentos realmente agridulces. Acaban de salir a la luz el video en el que le comunicaron al actor la muerte de su compañera en el filme, un duro trance que no debe ser agradable de recordar para el intérprete. En las imágenes puede verse cómo dice "¡Noo!" al escuchar que ha muerto su compañera, se tapa la boca impactado, se levanta y se queda totalmente paralizado hasta decir un "Lo siento" y después enmudecer.

