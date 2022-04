Jared Padalecki agradece todas las muestras de cariño recibidas tras su accidente de coche

Jared Padalecki ya se encuentra en casa. Así lo ha confirmado el propio actor a través de sus perfiles sociales, donde ha compartido una sonriente fotografía junto a su hija menor Odette (5). La imagen iba acompañada de las siguientes palabras: "¡Hola a todos, quiero agradecer este derroche de amor. Definitivamente, me estoy recuperando y espero volver a filmar más adelante en esta semana". El protagonista de Sobrenatural ha mostrando de esta manera los notables progresos en su estado de salud, ya que incluso está dispuesto a retomar sus compromisos profesionales.

De la misma manera, ha querido dar las gracias a sus seguidores por todo el apoyo recibido durante estos días en los que se ha encontrado ausente para poder reponerse. "Soy muy afortunado por haber tenido la mejor atención y estar rodeado de personas que me aman. Muy agradecido por todo". Una buena noticia que seguro que ha logrado tranquilizar a todos los fans del artista que han estado pendientes de su evolución tras conocer que había sufrido un aparatoso accidente de coche, del que apenas han trascendido detalles, excepto que no era él quien iba al volante del auto.

Todas las alarmas saltaron el pasado fin de semana tras la ausencia del intérprete en una convención con los amantes de su serie, Sobrenatural. Algo totalmente extraño en él, puesto que no suele faltar a estas citas de ficción. Fue entonces cuando su compañero de reparto y gran amigo, Jensen Aknes confesó el motivo por el cual el también protagonista de Walker no pudo estar presente en dicho evento. "Sufrió un accidente de coche muy aparatoso, no iba conduciendo si no en el asiento del copiloto y tiene suerte de estar vivo. Pedid por él y mandarle muchos mensajes de amor y así pronto estará con nosotros", rogaba su hermano en la ficción visiblemente preocupado.

Sin ninguna duda, este cariño ha logrado traspasar las pantallas y ha servido para su temprana mejoría. Además del apoyo de sus incondicionales, el actor también ha estado arropado en este bache por sus seres queridos, pues en esta última década ha formado una gran familia junto a Genevieve Cortese, que también se dedica al mundo de la interpretación, y a la que conoció durante el rodaje de la cuarta temporada de Sobrenatural. Juntos se han convertido en padres de una familia numerosa, dando la bienvenida a los tres pequeños de la casa, Thomas, Austin y Odette (10, 9 y 5 años respectivamente) .

En lo referido al terreno profesional, tras aparecer en algunas ficciones de gran éxito como Las chicas Gilmore, el actor dio el gran salto a la fama con la ya nombrada Sobrenatural. A pesar de que hace dos años que la serie pusiera el punto y final a su historia, son muchos los espectadores que siguen pidiendo un posible remake de la historia de los protagonistas. Sin embargo, hasta que esta noticia pueda hacerse realidad, se encuentra completamente inmerso en su trabajo como productor de The Walker Texas Ranger, que está protagonizada por su esposa, Genevieve Cortese, y su mejor amigo, Jensen Aknes.

