La condición que tendrá que cumplir la hija de Pablo Carbonell para rodar una película a sus trece años

Nació con una artrogriposis múltiple congénita que le ha hecho afrontar problemas de movilidad en las piernas desde pequeña y pasar por quirófano hasta en diez ocasiones. Pero Mafalda Carbonell tiene claro que no se considera -ni quiere que así la encasillen- un ejemplo de superación. Desde luego, no le ha supuesto una barrera a la hora de luchar por su sueño: triunfar en el mundo de la interpretación. La hija de trece años de Pablo Carbonell continúa abriéndose paso poco a poco como actriz y va por buen camino, pues le han ofrecido un proyecto, una película que podría rodar este verano... siempre y cuando cumpla una condición. Su padre ha explicado, en la presentación de Planeta Ganga y el documental Mónica y Javier, cuál es el requisito que deberá superar, y no hay duda de que Mafalda se esforzará al máximo para lograrlo. Dale al play y no te lo pierdas.

