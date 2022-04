Bill Murray acusado de comportamiento inapropiado en el rodaje de Being Mortal

Bill Murray ha sido denunciado por conducta inadecuada durante el rodaje de su último largometraje Being Mortal. Dos días después de que la productora de la película anunciase la suspensión del rodaje, la revista Deadline ha destapado los motivos publicando el mail que recibió el elenco. Tras suspender el rodaje el pasado lunes 18 de abril sin ninguna explicación, dos días después, la noche del 20 de este mismo mes, Searchlight Pictures envió un correo a todos los integrantes del equipo informando de la existencia de la denuncia.

En el correo electrónico dirigido al equipo, la productora del largometraje justificaba así el fin del rodaje: "Sabemos que todos están preocupados por los recientes retrasos en la producción y queremos darles una explicación. A finales de la semana pasada nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos. Después de revisar las circunstancias, se decidió que la producción no podía continuar en este momento. Estamos realmente agradecidos con todos ustedes por todo lo que han puesto en este proyecto. Nuestra esperanza es reanudar la producción y estamos trabajando con Aziz y Youree para determinar ese momento. La producción se pondrá en contacto con todos para compartir detalles sobre la decisión y les informaremos tan pronto como tengamos más información para compartir", concluía así el correo electrónico.

Searchlight Pictures ha confirmado que no darán más detalles mientras la investigación siga en curso, se desconoce aún quién ha sido el denunciante y en qué consiste el comportamiento inadecuado del actor, tampoco se han pronunciado sobre si el ganador del Globo de Oro será apartado del proyecto, que tenía previsto su estreno para el próximo año 2023. Según las fuentes consultadas por el medio estadounidense ni el director y protagonista Aziz Ansari, ni el codirector Youree Henley, ni el coprotagonista Seth Rogen han formado parte de la denuncia.

Being Mortal había empezado a rodarse el pasado 28 de marzo, el largometraje se encuentra ahora mismo a mitad de grabación. La película está basada en el libro de Atul Gawande Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, se trata del debut cinematográfico como director de Aziz Ansari junto a Youree Henley, protagonizado por el mismo Ansari y el actor Seth Rogen. Un largometraje que reflexiona sobre los cuidados paliativos y la fragilidad del ser humano ante la muerte.

Es la tercera vez que la estrella de Hollywood recibe una queja por mal comportamiento. Su ex mujer, la diseñadora de vestuario Jennifer Butler, le denunció por maltrato en 2008, cuando se divorciaron; y su compañera de reparto en Los Ángeles de Charlie, la actriz Lucy Liu, reveló el año pasado en un podcast de Los Ángeles Times que el mítico rostro de Cazafantasmas la había insultado durante el rodaje de la cinta en el año 2000: "Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y yo no iba a quedarme sentada y aceptarlo. Me defendí y no me arrepiento. No importa lo bajo que estés en el tótem o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas", aseguró la actriz. El cómico aún no se ha pronunciado, tampoco a través de sus representantes. Además de este trabajo, Bill Murray tiene pendiente de estrenar otras dos película que ya están rodadas, Asteroid City de Wes Anderson y Ant-Man: Quantumania, ahora mismo en postproducción.

