Karol G y Bad Bunny fueron los triunfadores de la cita Los Latin American Music Awards emocionan con su recuerdo a Ucrania 'Where is the love?' de The Black Eyed Peas sonó en Las Vegas en inglés y español para pedir paz y que no se olvide la situación del país

La entrega de los Latin American Music Awards volvió a reunir a los grandes artistas de la escena latina en un mismo escenario en el que música y solidaridad se dieron la mano. La noche arrancó en el Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) con un homenaje muy emotivo a Ucrania, siempre en el pensamiento de todo el mundo y que sigue incansable su lucha contra los ataques rusos. The Black Eyed Peas tomó “la palabra” para entonar su conocidísimo tema Where is the love? (en una versión bilingüe), una canción a la que se sumaron voces como las de Farruko, Ozuna y la de la presentadora ucraniana NK. Ella consiguió conmover a los presentes con un breve discurso en el que pidió apoyo y sobre todo no dejar que el paso del tiempo derive en olvido.

“Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos y esto no debe quedar impune. No podemos permitir que las ciudades desaparezcan y que las vidas de las víctimas se conviertan en estadísticas. La guerra no tiene lugar en el mundo moderno. Les ruego que no se olviden de mi país" dijo. Los artistas enarbolaron la bandera del país y se vistieron de blanco, un símbolo internacional de la paz.

Los grandes triunfadores

Los premios de la velada coronaron a Karol G y Bad Bunny que sin embargo no asistieron a la fiesta. La colombiana se llevó el título de mejor artista del año, mejor artista femenina, mejor cantante de género urbano, disco del año y mejor disco urbano por KG0516, además de colaboración del año por El Makinon, junto a Mariah Angeliq. Un total de seis galardones. “No me esperaba ganar, así que estoy un poquito sorprendida", dijo su compañera Mariah Angeliq.

Por su parte, el puertorriqueño se hizo con el premio al mejor cantante urbano, al mejor tema viral por AM, a la canción favorita del género tropical por Volví, a la mejor canción urbana y al sencillo del año para Dákiti (Eduin Caz que presentó este galardón cometió un simpático error diciendo que iba a entregar el Latin Grammy). Un total de cinco premios. La lista de triunfadores incluyó además los nombres de Christian Nodal (4 trofeos, entre ellos su cuarto triunfo consecutivo como artista favorito del género regional mexicano y un homenaje por su evolución extraordinaria) y María Becerra, galardonada como mejor nueva artista del año.

Durante la velada se rindió además homenaje a Lupita D'Alessio, de 67 años, artista conocida como la leona dormida. Ella recibió el premio Leyenda de manos de otro mítico artista, José Luis Rodríguez El Puma. “Quiero dedicarle este premio a mis padres. Ellos me enseñaron lo que yo sé. La intérprete, que agradeció el apoyo del público en estos 50 años de carrera, subió de nuevo al escenario para entonar algunos de sus temas más conocidos como Lo siento mi amor, Ese Hombre, Que ganas de no verte nunca más, Acaríciame, Mudanzas y Mentiras. Otra de las sensaciones de esta cita fue de nuevo la alfombra roja desplegada para las estrellas, por la que desfilaron Águeda López, Adamari Rodríguez, Andrea Meza, Gloria Trevi, Chiquis Rivera, Ana Jurka y Jessica Carrillo, entre otros.

