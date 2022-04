Hiba Abouk disfruta con sus niños en una jornada de paseo y fútbol por París

Amín y Naím son los dos niños del alma de Hiba Abouk, que está centrada en su crianza y en disfrutar de estos primeros meses desde la llegada del segundo de sus hijos. La actriz ha compartido algunas imágenes de su fin de semana por París con sus dos pequeños, que ya están muy grandes pero siguen enamorándola. "Amor es la respuesta", ha escrito la intérprete de El Príncipe en lo que ha sido un domingo familia que ha terminado con su visita al estadio del Paris Saint Germain, donde juega su marido Achraf Hakimi. Luciendo la camiseta de su chico y apoyando desde la grada, la artista se ha mostrado incondicional con el equipo francés.

- Hiba Abouk luce espectacular en bikini un mes y medio después de dar a luz

VER GALERÍA

Hiba Abouk comparte solo algunos pequeños detalles de su vida familiar en París, a donde se mudó con Achraf cuando le ficharon en el PSG en 2021. Para ella fue como un sueño, tal y como ella misma desvelaba entonces, y no ha hecho más que mejorar un año más tarde con la llegada de su segundo hijo, Naím, a su vida el pasado mes de febrero. Y pese a su reciente maternidad, la actriz ya ha vuelto a las alfombras rojas: la vimos en uno de los desfiles de la Semana de Moda de París junto al futbolista y más recientemente en una fiesta en Madrid, demostrando que la distancia entre su hogar parisino y la capital española es mucho más corta de lo que parece.

- Hiba Abouk comparte la primera imagen de los tres hombres de su vida

VER GALERÍA

También lo demostraron a finales de marzo, cuando viajaron a Deauville, considerada como la mejor de las zonas costeras de Normandía. Hasta allí se desplazó con sus hijos y el mayor de sus dos hijos estuvo probando sus dotes como nadador. En este tiempo Hiba también ha trabajado siempre que la conciliación se lo permitía, y tras haber fichado el pasado año por la tercera temporada de Madres, que recientemente ha sido renovada por una cuarta temporada que podrá verse en Prime Video, se espera que la volvamos a ver en el papel de Raquel Gutiérrez.

VER GALERÍA

- Hiba Abouk reaparece espléndida junto a Achraf Hakimi dos semanas después de dar a luz

Recientemente Hiba desvelaba en su aparición en Madrid que están muy felices, aunque también agotados porque tener dos niños tan pequeños no es nada fácil. Además, compartía por primera vez a quién se parecen Amín y Naím, porque al parecer no tienen nada que ver el uno con el otro. Según explicó el mayor es igualito que Achraf, pero el segundo se parece más a su mamá, que se mostraba orgullosa y con los ojos brillantes al recordar a sus hijos ante los micrófonos. "Te cambia la vida por completo, no solo a nivel profesional, también personal y todo, yo soy mucho más feliz", aseguraba a su vez en una entrevista con Dani Rovira, añadiendo que le "explota el pecho" cada vez que ve a sus hijos.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.