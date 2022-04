Louis Van Gal reaparece con su mujer y cuenta que ha terminado con éxito su tratamiento contra el cáncer

Tan solo una semana después de revelar que padecía un cáncer agresivo de próstata, Louis van Gaal ha dado buenas noticias sobre su estado de salud al aclarar que ya ha terminado con éxito su tratamiento contra la enfermedad. "He pasado por todo", explicaba este lunes el entrenador holandés sobre el duro proceso que tuvo que afrontar el último año. "Me sometí a 25 sesiones de radioterapia", ha recordado. Posteriormente, no le quedó más remedio que "esperar cinco o seis meses para ver si había funcionado... y lo hizo", se congratulaba el actual técnico de Países Bajos vivía en declaraciones a la agencia neerlandesa ANP. Arropado en todo momento por su mujer Truus Opmeer, el que fuera míster de equipos como Ajax, FC Barcelona, Bayern de Munich y Manchester United disfrutaba de su gran noche por el preestreno en Ámsterdam de la película documental sobre su vida.

El preparador de 70 años y su esposa llegaban de la mano al teatro Tuschinski, en un acto que contó con la presencia de estrellas legendarias del fútbol de su país como el portero Edwin van der Sar, los hermanos Ronald y Frank Deboer, Egdar Davis o Rafael van der Vaart, este último junto a su actual pareja con la que lleva ya más de un lustro, la jugadora de balonmano Estavana Polman. Una velada mágica en la que Van Gaal era el auténtico protagonista y podía sentir de cerca el calor de todos aquellos que le admiran tras una carrera plagada de éxitos en el deporte rey. Más allá de su profesión, el técnico está muy orgulloso de su familia, pilar fundamental en los momentos tan complicados que ha llevado con la más absoluta discreción. "Me iba por la noche al hospital, sin que mis jugadores lo supieran" y entraba en el centro médico "por una puerta trasera", contaba recientemente durante una entrevista en la cadena RTL4. "Que no haya salido a la luz dice bastante de mi entorno", apostillaba.

El ganador de dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa con los blaugranas ha querido que el cáncer de próstata aparezca en su filme biográfico, titulado Louis, ya que "esto también es parte de mi vida", decía sobre esta difícil experiencia que se suma a otras no menos duras que ha afrontado con anterioridad. Van Gaal se casó en 1873 con su primera mujer, Fernanda Abbes, y juntos tuvieron dos hijas, Brenda y Renate. En enero de 1994, sufrió la dolorosa pérdida de su esposa a causa de un tumor de páncreas e hígado. Tras enviudar, encontró de nuevo el amor en Truus Opmeer, con quien se casó en segundas nupcias en 2008. Años después, en 2017, hizo un alto en su profesión tras el fallecimiento de una hermana y un yerno. "Le han pasado cosas a mi gente que me han convertido de nuevo en un ser humano con la nariz pegada a los hechos", confesó en aquel momento.

