Louis Van Gaal anuncia que sufre un cáncer agresivo de próstata

Louis Van Gaal ha anunciado que padece un cáncer agresivo de próstata. El seleccionador neerlandés, de 70 años, ha hablado de esta enfermedad en una entrevista hecha en la cadena neerlandesa RTL4 para presentar Louis, un documental sobre su vida. "La posibilidad de que mueras de cáncer de próstata no es tan grande. Por lo general, son las enfermedades subyacentes al cáncer por las que uno muere”, dijo el técnico, que ya se ha sometido a 25 sesiones de radioterapia. Van Gaal lleva meses en tratamiento, pero no había dicho nada a sus jugadores para no influir en su rendimiento. "No lo saben. Ven un rubor en mis mejillas y piensan que estoy muy saludable, pero no es el caso", añadió.

El entrenador ha querido que el cáncer de próstata que padece aparezca en su documental porque "esto también es parte de mi vida". La enfermedad le fue diagnosticada a finales de 2020 y el tratamiento se inició en 2021. "He pasado por muchas enfermedad, incluso con mi propia esposa. Así que esto es solo parte de la vida y debía estar en la película", aseguró. Van Gaal, que dice llevar el tratamiento "genial", está muy orgulloso de su familia, un pilar fundamental en estos momentos tan complicados. "Me iba por la noche al hospital, sin que mis jugadores lo supieran hasta ahora y entraba en el hospital por una puerta trasera. Que no haya salido a la luz dice bastante de mi entorno", matizó.

A pesar de su enfermedad, Van Gaal tiene previsto dirigir a la selección de Países Bajos en el próximo Mundial de Qatar 2022, que arrancará el próximo 21 de noviembre.

Van Gaal comenzó su carrera como entrenador en el Ajax de Ámsterdam (1991-97), con el que conquistó tres Eredivisie, una Liga de Campeones, una Copa de la UEFA y una Copa Intercontinental, entre otros trofeos. Tras ello, dirigió al FC Barcelona (1997-2000 y 2002-03) y le llevó a ganar dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa. El club, tras conocer que padece cáncer, ha enviado "todo nuestro apoyo y solidaridad" al técnico holandés. "Deseamos que tenga una rápida y total recuperación. ¡Mucha fuerza, Louis!".

En España la seriedad y carácter de Van Gaal, resumido en la célebre frase de su enfado en una rueda de prensa (‘siempre negatifo, nunca potifo’), le convirtieron en un personaje popular y a la larga querido, de ahí que otro gran club, como el Real Madrid, haya reaccionado a la noticia. "Todo nuestro apoyo y cariño. La fuerza que siempre ha mostrado ante los desafíos le harán superar esta adversidad", ha escrito en su perfil oficial.

Una vida marcada por la tragedia

Van Gaal se casó con su primera mujer, Fernanda Abbes, en 1973. El matrimonio tuvo dos hijas, Brenda y Renate. El 17 de enero de 1994, el técnico holandés se enfrentó a la dolorosa pérdida de su esposa a causa de un cáncer de páncreas e hígado. Tras enviudar, el preparador encontró de nuevo el amor en Truus Opmeer, con quien se casó en segundas nupcias en 2008. Años después, en 2017, hizo un alto en su carrera profesional tras la muerte de una hermana y un yerno. "Han pasado cosas en mi familia que me han convertido de nuevo en un ser humano con la nariz pegada a los hechos", indicó en aquel momento.

