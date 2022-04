Chris Brown presenta a su tercera hija y es ¡adorable!

Chris Brown está atravesando un dulce momento. El cantante ha revelado que tiene un tercer hijo y lo ha hecho celebrando su tercer mes de vida. Con la imagen que ha compartido en su perfil público, el artista ha confirmado los rumores sobre su nueva paternidad. Chris Brown, de 32 años, volvía a ser papá el pasado 7 de enero de otra niña, Lovely Symphani Brown, con Diamond Brown. Con esta instantánea de la nueva integrante de la familia, la estrella de música ha dado así la bienvenida al mundo de manera oficial de su pequeña, siendo la primera imagen que ofrece de ella.

Chris Brown ha presentado a la niña con una fotografía en la que aparece la bebé Lovely Symphani Brown sentada y sonriente con un body rojo y azul de Gucci y una diadema a juego. El cantante ha querido hacer partícipes a todos sus seguidores de la nueva felicidad que tiene en casa desde el pasado 7 de enero. A la instantánea, en la que señala el mes que ha cumplido la pequeña, le ha añadido varios corazones rojos en señal de amor hacia su bebé. Esta imagen coincide con la que ha publicado su pareja, Diamond Brown. En ella, la influencer ha querido expresar también todo lo que siente hacia su hija, celebrando sus tres meses con ellos, con el siguiente escrito: "Te di la vida, pero en realidad, tú me diste la mía. ¡Feliz 3 meses mi pequeño petardo!", redactaba la madre de la bebé.

Aunque para Chris Brown es la primera imagen que él mismo hace pública de su reciente paternidad, para Diamond Brown no. La influencer, a la que ya se le relacionó en 2019 con el rapero, lleva subiendo fotos de su pequeña desde el día en que nació el pasado 7 de enero de este año. Cada mes, la modelo ha estado compartiendo instantáneas de la evolución de Lovely. Desde el momento en que nació, en el que le daba la bienvenida con una placa de los datos de la niña mostrándola con un corazón marrón para no desvelar la carita, hasta este momento en el que acaba de cumplir tres meses. En todo este tiempo, Diamond no había mencionado quién era el padre de la criatura. Sin embargo, ha sido el propio Chris Brown el que ha tardado noventa días en desvelar el misterio.

Además de Lovely Symphani Brown, Chris Brown tiene dos hijos más. La mayor, Royalty Brown de siete años, con Nia Guzmán en 2014 -con la que llegó a los tribunales por un desacuerdo en la pensión que el artista debía pagar- y el ahora mediano, Aeko Catori de 2 años, a quien comparte con la modelo Ammika Harris. Recientemente, el intérprete de Up to you había compartido un tierno vídeo de Aeko con sus juguetes con un subtítulo en el que aparecían un corazón rojo y una cara sonriente de felicidad.

