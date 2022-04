David Valldeperas, de director a colaborador en 'Sálvame': así ha sido su debut

Loading the player...

Después de casi trece años dirigiendo Sálvame, David Valldeperas cerró recientemente esta etapa de su vida despidiéndose de la dirección del programa. En aquel momento hizo una promesa: que, de una forma u otra, seguiría estando vinculado a Sálvame, y no hemos tardado en comprobar que no mentía. David Valldeperas es el nuevo colaborador del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, podremos ver una nueva faceta suya en el programa que, después de tanto tiempo, ya se ha convertido en su casa. ¿Quieres saber cómo ha sido su debut? Dale al play y no te lo pierdas.

-Carlota Corredera se despide de 'Sálvame' tras trece años: repasamos la faceta personal de la presentadora

-Primeras palabras de Paz Padilla tras la rescisión de su contrato con Mediaset

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.