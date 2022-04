Meryl Streep llevó su historia al cine Ya puedes ver 'Julia', la serie sobre la mujer pionera en popularizar los programas de cocina El 'biopic' se centrará en el ascenso a la fama de Julia Child con su espacio 'The French Chef', que se emitió durante diez años

No se puede negar que el formato de los talent shows culinarios son todo un reclamo de audiencias. Sin embargo, todo ello no habría sido posible, si no hubiera existido la figura de Julia Child, ya que ella fue la pionera en popularizar los programas con temática gastronómica en televisión. Por este motivo, como forma de homenaje para reconocer su labor, HBO Max ha lanzado la serie Julia. Un biopic ambientado en la sociedad norteamericana durante las décadas de los 70 y los 80. En cada capítulo la audiencia conocerá un poco más sobre esta mujer que lograba conquistar al público a través de los conocimientos en cocina que aprendió durante su juventud en Francia y con los que quería ofrecer una nueva dieta rica, pero saludable para así poder diversificar la alimentación de la población de Estados Unidos, un país donde las tasas de obesidad son de las más altas en todo el mundo.

Los episodios se enfocarán tanto en su faceta profesional, su programa The French Chef se emitió durante diez años de manera continuada batiendo récords de audiencia, como en la personal. Como ese ascenso al estrellato repercutió en su vida familiar y en el matrimonio. Además, esta ficción tiene tintes feministas, ya que Julia Child tuvo que luchar y abrirse camino en un mundo que por aquel entonces está destinado exclusivamente a los hombres.

Por el momento, ya se puede disfrutar de los tres primeros capítulos de la serie en la plataforma de streaming, que tiene previsto una emisión semanal los jueves hasta el fin de la temporada el próximo 5 de mayo. La producción cuenta con un reparto de lujo pues la encargada de ponerse en la piel de la estrella de la cocina es Sarah Lancashire. La actriz británica es popularmente conocida por sus anteriores trabajos en la pequeña pantalla, entre los que destacan Clocking Off o el clásico Oliver Twist. Sus compañeros de elenco son David Hyde Fran Kaff o Britanny Bardfor, entre otros. Detrás de las cámaras, se encuentra David Goldgarg, que dirigió con éxito la comedia dramática La maravillosa señora Maisel.

Esta no es la primera vez que el público puede ver una ficción basada en la apasionante vida de la chef, ya que en el año 2009, Nora Ephon llevaría su biografía a la gran pantalla en la película Julie y Julia. En aquella ocasión, Meryl Streep fue la encargada de darle vida a Julia Child. Un filme que estaba más enfocado en conocer sus orígenes, su juventud y sus primeras aventuras entre los fogones cuando tan solo eran una estudiante de cocina en Francia. Igualmente, muestra otra de sus facetas, la de escritora, y es que tan apabullante fue su éxito, y tal referente era para los espectadores, que publicó dos libros sobre esta materia. Precisamente, otra de las historias de la película gira en torno a estos recetarios, pues la otra protagonista, Julie, a la que le da vida Amy Adams, aspira a cocinar todas las recetas, un total de 524, en tan solo un año. Entrelazando así pasado y presente con un elemento atemporal y común, la comida. Este filme también se puede disfrutar desde casa, pues se encuentra disponible en Netflix.

