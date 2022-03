Amy Adams se embarca en un inquietante 'thriller' psicológico con 'La mujer en la ventana'

Cuando 2019 todavía no ha llegado a su fin, el próximo año 2020 promete llegar cargado de novedades en la gran pantalla. Una de las más potentes es The woman in the window (La mujer en la ventana), la adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1944 escrita por A. J. Finn, cuyo perturbador argumento gira en torno a una mujer que es testigo de un crimen mientras espía a sus vecinos. Como si de una nueva versión de la mítica película de Alfred Hitchcock La ventana indiscreta se tratase, Amy Adams es la actriz que da vida a su protagonista, Anna Fox, una joven que nunca sale de su apartamento en Nueva York. Un inquietante thriller psicológico cuyas primeras imágenes ya pueden verse en su recién estrenado tráiler.

La doctora Fox es una psicóloga infantil que, después de una experiencia traumática, sufre una severa agorafobia. Este pánico a los espacios abiertos la hace vivir sola, sin salir de su casa en Nueva York. Allí, toma fotos de sus vecinos y espía sus vidas. Hasta un día en el que escucha un grito escalofriante que hará que su vida de un giro de 180 grados. Después de presenciar un perturbador acto de violencia en la casa de los Russell, una familia a la que todo el barrio toma por ejemplar, Anna estará confundida y asustada y comenzará a preguntarse si realmente tuvo lugar este ataque.

Dirigida por Joe Wright –detrás de otros títulos como Orgullo y prejuicio, Expiación, Anna Karenina y La hora más oscura– el filme consigue transmitir una atmósfera angustiosa que llevará al espectador a cuestionarse la cordura de Adams, que vuelve a hacer una brillante interpretación a la altura de sus últimas películas (La llegada, Animales nocturnos o Vice). Nominada al Oscar hasta en 6 ocasiones, la artista de 45 años cuenta en su dilatada trayectoria en cine y televisión con dos Globos de Oro y otros prestigiosos galardones.

Pero la actriz no está sola en el proyecto. Estrellas de la talla de Gary Oldman, Julianne Moore y Jennifer Jason Leigh completan un reparto de excepción que promete convertir el filme, producido por la 20th Century Fox, en uno de los más taquilleros del año. Aunque todavía habrá que esperar un poco más para su estreno, previsto para el próximo 15 de mayo.

