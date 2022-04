Victoria de Marichalar presenta a su 'bebé', su nueva mascota

Ha llegado un nuevo miembro a la familia de Victoria de Marichalar. La sobrina del rey Felipe VI ha compartido varias imágenes de su nueva mascota, un perro-lobo que ha dejado totalmente enamorados a todos sus seguidores. "Bebé", ha escrito Victoria, de 21 años, junto a un corazón de color blanco. La hija de la infanta Elena ha presumido de perro, que todavía es un cachorro pero ya posa como todo un it-dog junto a su correa de la bandera de España.

Uno de los mejores amigos de Victoria, el influencer Tomás Páramo, también publicó una foto de su nueva mascota en sus redes sociales, mostrando al perrito en brazos de su dueña. "Nuevo miembro de la familia @vicmabor", escribió el marido de María García de Jaime. Aunque todavía no ha desvelado el nombre de su "bebé", la hija de la infanta Elena se ha mostrado muy contenta e ilusionada durante estas primeras semanas de adaptación.

Victoria también ha publicado un vídeo en el que puede verse a sus hermanitos correteando por la finca que tiene Santí Serra Camps, considerado uno de los mejores domadores de caballos y que es la cara visible de Sercam Shows, una empresa que desde hace años trabaja en el adiestramiento animal para el sector del espectáculo y el mundo audiovisual. Según hemos podido saber, Victoria acudió a su finca para adquirir su nueva mascota, que forma parte de una camada de "perros muy exclusivos para personas muy exclusivas".

En una entrevista que Santí concedió a ¡HOLA! el pasado mes de enero, nos contaba que a pesar de ser una estrella en la difícil técnica de la doma de caballos no se siente el protagonista de sus espectáculos. "El animal es el protagonista, yo solo estoy en la pista para ayudarlos", explicaba Serra Camps, que está terminando un documental sobre su vida además de escribiendo un libro. "Empecé a estudiar a fondo los caballos salvajes, cómo se relacionaban... Aprendí que lo más fácil para ellos es intentar comunicarse con su lenguaje. Yo no he inventado ninguna disciplina, solo intento hablar su mismo lenguaje", nos decía Santí, que cuenta con amigos y admiradores de la talla de Cayetano Martínez de Irujo.

Una etapa muy especial

Victoria y Jorge están felices y, poco a poco, van dando pasos en su más que consolidada relación que comenzó en el verano de 2019. A finales del año pasado, la pareja empezó una vida en común en el centro de Madrid, concreramente en el barrio de Chamberí. La hija de la infanta Elena está realizando la carrera de Administración y Dirección de Empresas, que cursa en The College for International Studies (CIS), en Madrid, mientras que Jorge compagina sus estudios en Marketing y Digital Business en la escuela de negocios ESIC con su frenética agenda de DJ.

