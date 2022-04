Intenso fin de semana por tierras vascas Lucía Pombo hace balance de su increíble despedida de soltera con sus hermanas y amigas 'No se si sería capaz de explicar lo feliz que he sido de principio a fin en este viaje', confiesa la 'influencer'

Lucía Pombo no olvidará fácilmente lo que ha vivido estos últimos días, donde era la gran protagonista de una celebración por todo lo alto para despedir su soltería. Con la lógica tristeza que se siente cuando lo bueno se acaba, la influencer ha querido hacer balance de lo que era para ella un fin de semana increíble junto a sus hermanas y su grupo de amigas. "Ya nos vamos, pero me da una pena horrible porque me lo he pasado superbien", comenzaba diciendo en su vídeo mensaje desde Vizcaya, el lugar elegido para la ocasión. "Sé que han pensado mucho en mí para organizar esto y lo agradezco", expresaba en alusión a su círculo más íntimo en el que se encuentran no solo sus familiares sino conocidos nombres como Laura M. Flores o María García de Jaime. "Saben que me gusta comer bien, o las nuevas experiencias como hicimos con los deportes rurales" en el frontón de Gernika, explicaba la homenajeada.

Además, cuenta Lucía que "hemos conocido un montón de pueblos y me ha encantado", decía sobre las interesantes rutas que han hecho por la zona. En este sentido, se alegraba también porque "el cien por cien de los vascos que hemos conocido han sido muy simpáticos, todos ellos", recalca. En definitiva, se muestra realmente entusiasmada ya que "no nos hemos quedado con una despedida básica de fiesta, beber y casa", subrayaba. Lucía Pombo confiesa que no han parado ni un segundo y, pese a ello, el cansancio tampoco les hizo mella: "No se si sería capaz de explicar lo feliz que he sido de principio a fin en este viaje. Hasta durmiendo tres horas, me sentía bien", señalaba en referencia a lo intenso que ha sido todo por la gran cantidad de actividades que han llevado a cabo tanto de día como de noche, unos planes a cual más original y apetecible.

María y Marta Pombo eran las principales responsables de que su hermana haya disfrutado al máximo en Euskadi, alojadas en una villa de lujo ubicada en la reserva natural de Urdaibai que cuenta con ocho dormitorios y piscina. "La casa es espectacular", apuntaba Lucía sobre la imponente vivienda en la que han estado, sin olvidar el prestigioso Asador Etxebarri donde pudieron degustar auténticas exquisiteces. La despedida de soltera comenzaba con un divertido "secuestro" de la novia y un guiño a la profesión de esta -que es piloto de aviación- reflejado en los looks de las asistentes. Tras seis años de relación, la influencer se casará con su pareja Álvaro López Huerta en Segovia el próximo 25 de junio, y en la boda seguro que volveremos a ser testigos del mismo cariño y complicidad de la protagonista con estas chicas a las que tanto quiere y aprecia.

