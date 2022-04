Fallece Javier Imbroda, el histórico seleccionador nacional de baloncesto que venció a Estados Unidos en Indianápolis

El baloncesto español ha amanecido de luto este domingo. Javier Imbroda, ex seleccionador nacional de baloncesto (2001 y 2002), ha fallecido esta mañana en Málaga a los sesenta y un años de edad víctima de un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2016. Figura histórica del baloncesto, el actual consejero de Educación y Deporte de Andalucía, antes de entrar en política, había brillado en el mundo del deporte con una larga carrera llena de éxitos. Su entereza, ánimo, resignación y esperanza a la hora de luchar contra la enfermedad le han convertido también en inolvidable ejemplo para muchos.

En diciembre de 2017, el exseleccionador publicó una carta revelando la enfermedad que padecía desde agosto del año anterior “cáncer de próstata de grado 10, el más agresivo y con metástasis en esa zona que no voy a detallar, para qué”. Nunca quiso ocultarlo, su propósito fue siempre expresar su testimonio personal “por si puede ser de ayuda a quiénes como yo, lo sufrimos”, así lo expresaba en la misiva, la misma en la que transmitía a todos su entereza y un mensaje de esperanza: “Luchar contra el cáncer es luchar por la vida. Seguimos adelante luchando. No he conocido otra cosa en mi vida que luchar, ha sido una lucha continuada”

Imbroda comenzó su trayectoria en el Maristas Málaga de Primera B, equipo que acabó dirigiendo tras su ascenso a la ACB, cuando se fusionó con el Unicaja de Málaga en 1992. Despuntó como entrenador durante diecisiete temporadas antes de convertirse en seleccionador nacional. Durante su trayectoria al frente del Unicaja, Caja San Fernando y Real Madrid llegó a convertirse en el sexto entrenador que más partidos ha dirigido, con un total de seiscientos cinco en ACB. Como asistente de Lituania en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 consiguió la medalla de bronce. Tras su paso a la selección nacional logró el bronce en el Europeo de Turquía en 2001 y un hito histórico en el Mundial de Indianápolis 2002, bajo su dirección la selección española de baloncesto ganó por primera vez a Estados Unidos en una competición oficial, consiguiendo el quinto puesto del Mundial.

Natural de Melilla, Imbroda, siguiendo los pasos de su hermano, anunció su entrada en política en 2018, año en que se presentó a las elecciones por el partido político Ciudadanos de Andalucía y entró a formar parte del parlamento por Málaga. Un año después fue nombrado Consejero de Educación y deporte de la Junta de Andalucía, cargo que ostentaba actualmente. Su hermano Juan José Imbroda fue Presidente de Melilla de julio de 2000 hasta junio de 2019, ostenta actualmente el cargo de senador en las Cortes Generales por dicha circunscripción.

Tras su marcha, consternado, el mundo del deporte se ha volcado en su recuerdo. Personalidades de todas las disciplinas deportivas, clubes e instituciones se han pronunciado a través de sus perfiles públicos para honrarle con unas palabras. Grandes estrellas del baloncesto y ex compañeros, todos le despiden con dolor. El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, así lo ha expresado: «Hoy es un día muy triste. Se nos ha ido ante todo, una gran persona, luchador, cariñoso, conciliador y divertido. Como me dice un buen amigo, nos dejas un legado imborrable, pero añado, nos dejas un vacío inmenso a todos los que te queremos. Gracias por tu ejemplo coach”

