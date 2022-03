Alba Carrillo, rota tras el fallecimiento de su abuela: 'Siento un dolor seco en el pecho'

Rota de dolor por la muerte de su abuela, Alba Carrillo ha querido llorar la pérdida con un emotivo texto en su perfil público: “Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuelita, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio”. La modelo confiesa así su tristeza: “Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante”. Tras haber desmentido los rumores de embarazo que la perseguían estos últimos meses, en estos tristes momentos, la colaboradora de Ya es Mediodía ha querido compartir con todos sus seguidores algunas de las imágenes que recogen mejor los grandes momentos que pasó con Eloísa, la única abuela que le quedaba aún con vida. Natural de Almería, Eloísa era madre de su madre Lucía Pariente. El próximo mes de junio hubiera cumplido cien años.

VER GALERÍA

Junto a una preciosa instantánea de su abuela junto a su hijo Lucas, Alba ha querido compartir con todos sus seguidores lo mucho que ha aprendido de Eloísa “Tus comidas, tu ilusión por volver a trotar por tu Almería natal, la canción de las gaviotas, el dolor inhumano ante la pérdida de un hijo adolescente pero las ganas de vivir y el no salir de casa sin las uñas pintadas y bien “maqueada”, esas cosas me dejas, junto con miles de recuerdos y tu impronta en la mitad de mis genes”

VER GALERÍA

Estaba muy unida a su abuela y la melancolía se ha apoderado de ella en estos momentos, sin embargo la modelo no olvida lo afortunada que ha sido por todo el cariño que siempre ha recibido de su familia: “Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida. He tenido la suerte de tenerlos muy diversos, que me han aportado cosas maravillosas y todos buenísimos. Valoro tantísimo a mis abuelos y a mis padres y amo tanto a mi hijo que siento una enorme suerte por ser parte de esta cadena de vida de la que soy parte. Siempre he sido una suertuda. Gracias a la vida por todo lo que he vivido y que nadie me podrá quitar”.

Las preciosas palabras de Alba Carrillo a Fonsi Nieto y la cariñosa respuesta del piloto

Son muchos los compañeros y amigos que han corrido a darle el pésame y mostrarle su apoyo públicamente, también su ex pareja y padre de su hijo, Fonsi Nieto, recién separado de Marta Castro, que le ha contestado con el dibujo de corazón roto lleno de empatía. Santi Burgoa, con el que hace poco reconocía seguir viéndose, le ha envíado otro de los muchos corazones que ha recibido. Raquel Salazar, amiga desde que coincidieron en Gran Hermano VIP, le ha dedicado un bonito mensaje de apoyo: “Ellos están en un mundo mejor algún día los veremos. Otra vez”, igual que Rosa Benito y Elena Tablada, que han sido las más rápidas en reaccionar ante la triste noticia.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.