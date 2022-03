Vicky Martín Berrocal se sincera sobre su ruptura y desvela en quién se apoya para pasar 'el duelo'

¡HOLA! desveló en febrero la ruptura de Vicky Martín Berrocal y João Viegas Soares, que pilló a todo el mundo por sorpresa, y la diseñadora ha compartido que el fin de su relación ha supuesto también un importante cambio en su rutina al tener que volver a mudarse a España. Está feliz por reencontrarse en Madrid con sus amigos y su familia, sobre todo ahora que ha podido celebrar su 49 cumpleaños después de varios años fuera y con las restricciones, y han sido todo buenas palabras para su expareja, del que dice que no era solo un novio más. La empresaria había hecho "sacrificios" por decisión propia a la hora de cambiarse de casa y de país, porque para ella era un "proyecto de vida" que no supuso ningún esfuerzo, porque se fue feliz ante las posibilidades que se abrían ante sus ojos. "No había convivido con nadie desde que me separé de Manuel", ha confirmado.

"No es un novio más", ha añadido Vicky con rotundidad. Admitiendo que el estar en un país nuevo, lejos de su hija, su familia y su gente le hizo sentirse muy sola en algunos momentos: "Esta relación se mantiene con un extra de encontrarte bien, y cuando empiezas a encontrarte como que fallan cosas tomas decisiones. Y tomé la decisión de venirme. Con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo, le quiero... no hay nada que yo te pueda decir. Nos llevamos bien. No existe nada de por medio que yo te pueda contar en plan 'fue por esto'". La diseñadora decidió volver y separarse de su pareja, aunque no está dispuesta a asegurar que ha sido un final definitivo: "Nos teníamos que separar, no sé si por un tiempo o por una vida, esa decisión había que tomarla".

Pese a la dificultad de la situación, Vicky no pierde la esperanza en el amor, y se plantea la posibilidad de volver a vivir una preciosa historia como la que le sorprendió hace tres años y medio cuando empezó con João. "No sé si mañana te contaré una historia diferente, no sé si me volveré a enamorar, volveré o no", ha compartido. Sin embargo, admite que tiene que "pasar ese luto" porque eran una familia y habían "creado un hogar" y eso "duele".

En ese duelo ha contado con la ayuda de su hija, con quien vive ahora en Madrid, y con su madre, que la ha arropado con todo el cariño, y junto a sus amigos se han convertido en sus mejores apoyos. Además, Vicky admite que los últimos meses han sido complicados también a la hora de conciliar el sueño y de tener la misma energía que antes, aunque culpa al COVID, que pasó recientemente por segunda vez, de lo último. La empresaria está a dieta y haciendo mucho deporte desde que unos análisis le devolvieran resultados muy mejorables en noviembre de 2020, por lo que está prestando especial atención a su salud y ahora se encuentra mucho mejor a nivel físico, pese a que lo emocional no termine de acompañar.

