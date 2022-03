Daddy Yankee, el 'rey del reguetón', anuncia su adiós a la música y recibe el cariño de su esposa

Los millones de fans del reguetón que hay por todo el planeta se ha quedado en shock tras conocer que uno de sus ídolos y mayores exponentes del género, Daddy Yankee, pone punto final a su exitosa y prolífica trayectoria de más de tres décadas sobre los escenarios. "En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta", comenzaba diciendo el cantante de 45 años al anunciar la noticia. "Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado y regalado", añadía. El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, ha agradecido a sus seguidores darle "la llave para abrir las puertas y convertir" este estilo "en el más grande del mundo", subrayaba el autoproclamado como 'Jefe' de la música urbana y uno de los más influyentes de los ritmos latinos actuales. "Es el tesoro más grande que puedo tener", reconocía en su emotivo vídeo que ha grabado sentado sobre una mesa de billar en su mansión de Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.

"Siempre trabajé para no fallarles y no buscarme problemas", señalaba, "para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes y sueñen, trabajando por su familia y los suyos", apostillaba. Recordaba entonces que en los barrios donde él creció "la mayoría queríamos ser narcotraficantes", mientras que ahora la juventud aspira a ser cantante "y eso para mí vale mucho", ha declarado. El multipremiado rapero dice adiós, pero antes lanzará un álbum de despedida y dará una última gira de conciertos para cerrar esta etapa de su vida plena de satisfacciones. "Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y especialmente a ti, que has estado conmigo desde la raíz", concluía en su entrañable mensaje. Como era de esperar, muchos amigos y compañeros de profesión han reaccionado al comunicado de Daddy Yankee, así como la persona con la que el intérprete de hits tan populares como Gasolina o Despacito comparte su vida desde que tenía 19 años.

Ella es su mujer Mireddys González, con la que lleva casado desde 1995 y tienen tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaeelys. “Hoy tengo sentimientos encontrados... ¡estoy feliz y triste!", reconocía y exclamaba la esposa del también compositor, con quien precisamente en este mismo día ha celebrado su 27 aniversario de boda. "Lograste agrandar nuestra familia con todos los fans del mundo entero, quienes te apoyaron de principio a fin. Ellos fueron, son y serán parte de nuestras vidas por siempre", porque "nunca te han fallado y han sido leales a ti", le ha dicho con gran emoción a su marido. Para terminar, la influencer sacaba su lado más romántico para transmitirle con enorme cariño y admiración unas sentidas palabras a su pareja: "Esposo mío, te amo y te felicito porque aunque muchas veces el camino fue duro, tú te supiste mantener" en lo más alto, sentenciaba.

