¡Viva el amor! Las nuevas parejas de 'El programa de Ana Rosa'

El amor está en el aire en El programa de Ana Rosa. En las últimas semanas parece que Cupido ha entrado armado en el plató y se ha puesto a disparar a diestro y siniestro. El último en caer en sus redes fue el presentador Joaquín Prat, al que ¡HOLA! mostraba en las páginas de su revista ilusionado con una atractiva mujer seis meses después de su separación. La noticia sale a la luz tan solo dos semanas después de conocerse que otra de las conductoras del programa, Patricia Pardo, que sustituye a Ana Rosa Quintana mientras se recupera de un cáncer de mama, salía con otro conocidísimo rostro de Telecinco, Christian Gálvez. No podemos olvidarnos de que una reportera del programa se ha convertido en protagonista de un controvertido noviazgo al que todo apunta que le quedan ríos de tinta. Se trata de Marta Riesco y su romance con Antonio David Flores.

Bustamante y Yana Olina, Nuria Roca y Juan del Val... o cuando la televisión se convierte en Cupido

VER GALERÍA

Cuando salió a la luz la relación de su compañera Patricia, Joaquín Prat no dudó en bromear con ella e invitarla al club social, la tertulia del corazón que modera él cada día. Ahora es él el que podría dar más detalles si así lo quisiera sobre su nueva ilusión, tan solo unos días después. El periodista ha sido fotografiado por las calles de Madrid en actitud muy romántica con una acompañante, de la que aún no se conoce su identidad, a la que estaría conociendo desde hace unas semanas. Contradice así, por suerte, el refrán que el mismo recitó cuando ganó 600 euros en la lotería de Navidad ya que ha sido afortunado en el juego y también en amores. Fue en septiembre del año pasado cuando se separó de Yolanda Bravo, su pareja durante doce años y madre de su hijo, Joaquín, que en abril cumplirá siete años.

VER GALERÍA

Más repercusión si cabe ha tenido la recién descubierta historia de amor entre Patricia Pardo y Christian Gálvez, ya que en este caso los dos son conocidos y queridos por la audiencia. Los protagonistas no tardaron en confirmar la noticia en tres capítulos. Primero, con sutileza: "si son rosas, florecerán", que decía, feliz e ilusionada, la periodista gallega. Después, con una contundente declaración de amor por parte del presentador de Alta Tensión: "Tú, Paty, alimentas mis cinco sentidos". Y finalmente, paseando de la mano por la calle sin esconderse entre los flashes de los fotógrafos. Ambos se han divorciado recientemente. Patricia, del policía Francisco Márquez con el que llevaba casada desde 2014 y con quien tiene dos hijas, Aurora y Sofía, de cinco y tres años, y Christian, de la exgimnasta Almudena Cid, tal y como informó ¡HOLA! en exclusiva a finales de 2021, después de 15 años juntos, 11 de ellos casados.

VER GALERÍA

La que abrió la veda en este año de nuevos romances en El programa de Ana Rosa fue Marta Riesco. Fue a mediados de enero después de que Antonio David y Olga Moreno se separasen cuando se confirmó que el ex guardia civil y la reportera estaban viviendo una historia de amor. Después de meses mucha confusión, polémica, e incluso desmentidos, parecía que su romance iba hacia delante, pero aún quedaban bastantes idas y venidas y momentos amargos. Ella siempre ha mantenido que no es un personaje público y ha denunciado la presión mediática, hasta el punto que llegó a estar de baja laboral por ansiedad. Sin embargo en las últimas semanas parece que ha llegado la calma. Pese a los rumores de ruptura, todo apunta a que su relación sigue adelante y Marta no solo ha vuelto al trabajo, sino que se ha incorporado a la mesa de Ya son las ocho, el programa vespertino de Telecinco, presentado por Sonsoles Ónega.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.