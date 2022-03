Clara Villalón, de 'MasterChef' y 'Celebrity Bake Off', desvela por qué canceló su luna de miel en México Tras una semana en el país azteca, regresó a casa para continuar con su viaje de novios por el norte de España

Clara Villalón, conocida por su participación en la primera edición de MasterChef y su papel como jurado en Celebrity Bake Off, se casó el pasado 20 de febrero con Jesús Martínez Castilla, associate en la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman España. La boda se celebró en el monasterio de San Juan de los Reyes, de Toledo, y tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados, alrededor de 140, se trasladaron al Cigarral del Ángel, un espacio donde disfrutaron de un menú cóctel compuesto de 12 platos, 7 islas monoproducto y un plato principal a base de alubias con perdiz roja.

Clara, de 31 años, se implicó al máximo en la organización del enlace y estaba espectacular con un diseño de Navascués. Según ha contado, no se inspiró en ningún 'look' en concreto para su vestido. "Lo fuimos creando entre las chicas de la firma y yo. Tanto el vestido como la capa. Para la capa pensé en Caperucita Blanca", ha dicho entre risas. La boda salió a pedir de boca y los novios tienen grandes recuerdos de la celebración, que fue muy divertida. Hubo un toro mecánico, una piñata, un mago y un grupo de música amenizando el banquete.

Tras el enlace, los recién casados hicieron las maletas para disfrutar de su luna de miel en México. Primero estuvieron en Oaxaca y después en Ciudad de México. En ambos lugares, degustaron la gastronomía típica y compartieron consejos para futuros viajeros. Sin embargo, su estancia en el país azteca fue mucho más corta de lo esperado. Tal y como ha desvelado Clara, un inesperado contratiempo les obligó a volver a España antes de tiempo. "No he querido contarlo, pero tras la primera semana en México me empecé a encontrar bastante pachucha así que nos volvimos a casa", ha confesado. Pese a ello, transformaron su viaje de novios en una romántica escapada que disfrutaron al máximo. "Descansamos lo que necesitamos (era cansancio acumulado) e hicimos media luna de miel como jubilidas en Santander. Y tan felices", ha añadido.

Licenciada como analista económica en la Universidad Complutense de Madrid, la gran pasión de Clara Villalón es la gastronomía. De ahí que, tras darse a conocer en la primera edición de MasterChef, trabaje como consultora gastronómica; tenga su propia marca de repostería casera, Mamá Naranja; comparta sus mejores recetas en su cuenta de Instagram, y ahora participe como jurado en Celebrity Bake Off, programa que busca al mejor pastelero famoso de España, en Amazon Prime Video.

