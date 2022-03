Eugenia Osborne denuncia haber sido víctima de un fraude por el que le han sustraído 1.750 euros

Eugenia Osborne ha alertado a sus seguidores este lunes por la noche de que estaba sufiendo un fraude. La hija mediana de Bertín Osborne ha explicado a través de varios videos efímeros que estaba siendo víctima de smishing, se trata de una de las técnicas más empleadas por los ciberdelincuentes para extraer datos e información de usuarios a través de mensajes de texto en los que suplantan la identidad de entidades como bancos, empresas públicas, tiendas, familiares o amigos, con la intención de robar datos privados o dinero. Una estafa muy extendida y que, desde la pandemia, está creciendo cada día más debido al incremento del comercio online y que a la empresaria le ha tocado sufrir en primera persona y por la que le han sustraído una importante cantidad de dinero.

Con sorpresa, enfado e indignación, Eugenia ha expuesto cómo se han sucedido los hechos. La influencer ha explicado que comenzó recibiendo un mensaje en su teléfono móvil remitido por su entidad bancaria que parecía muy real en el que se le informaba de que su cuenta había sido bloqueada. Esta comunicación venía acompañada por un enlace al que, preocupada ante la notificación que había recibido, ha accedido, dando de este modo acceso a los delincuentes a su cuenta personal, y ahí es donde ha comenzado la operación para sustraerle dinero. "Acaban de robarme 1.000 € de mi cuenta", ha asegurado en su primer mensaje a través de una captura de pantalla. "No pinchéis en ningún link que os diga que os han bloqueado la cuenta", ha advertido escarmentada la diseñadora a sus cerca de doscientos mil seguidores.

Momentos después, ha informado nuevamente de que le habían robado otros 750 euros. ambas sustracciones se han realizado a través de una aplicación de pago instantáneo a dos destinatarios diferentes. Eugenia se ha dado cuenta del robo al recibir la notificación de haberlas efectuado, sin haberlo hecho, y sin que el banco se hubiera puesto en contacto con ella. Al ser un hecho que ocurrió por la noche, la hija de Bertín Osborne y Sandra Domeq se ha sentido perdida e indefensa al no poder contactar con su banco para exponerles lo que estaba ocurriendo y poner fin a la situación. La psicóloga ha reconocido que "he sido torpe, pero hay más gente a la que le puede pasar”. Por lo que ha decidido exponer su caso para tratar de evitar que sus seguidores caigan en esta misma trampa.

En la mañana de este martes, Eugenia ha vuelto a comunicarse con sus seguidores para dar novedades y explicar cómo se ha seguido desarrolando la historia. "He llamado al banco, me han bloqueado todo para evitar que puedan sacar más dinero". Después ha ido presencialmente a la sucursal para solicitar un extracto bancario con los movimientos que se han realizado en su cuenta y ha acudido a la policía para poner la pertinente denuncia. Acto seguido, la empresaria ha continuado relatando que "he vuelto al banco de nuevo, me han tramitado todo y me devolverán el dinero”, ha comentado mucho más aliviada. Muy sincera en todo momento, Eugenia ha reconocido su error: "El problema es que me mandaron un código y al ponerlo les di acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer las trasferencias que se han hecho".

Eugenia ha insistido en que, ella ha caído y ha cometido un fallo, "no pinchéis en ningún link, no os fieis de los mensajes que llegan, aunque sean de vuestro banco, porque los bancos no te mandan un link". También ha recomendado que en estos casos, antes de hacer nada, es mejor comprobar la información directamente con la entidad bancaria o incluso en la aplicación del móvil antes de hacer pulsar en un enlace o realizar una operación que pueda traer malas consecuencias. La empresaria también ha querido agradecer los "mensajes de apoyo y los consejos de ayuda" que ha recibido de sus seguidores durante este susto que, finalmente, ha terminado con un final feliz.

