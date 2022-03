Nieves Álvarez presume de su chico, Bill Saad, y revela una de sus mejores cualidades La modelo no puede ocultar su felicidad con el empresario de origen libanés que la ha conquistado

Nieves Álvarez vuelve a estar enamorada. La revista ¡HOLA! publicó recientemente las imágenes exclusivas de su romántico viaje a París junto a su nueva ilusión, el reconocido hombre de negocios y filántropo de origen libanés Bill Saad. Aunque la modelo prefiere ser discreta y mantener su relación en el terreno de lo privado, no puede ocultar su felicidad. Durante la presentación de su nueva colección cápsula en alianza con The Extreme Collection, Nieves ha presumido de chico, hablando sobre él y confesando cuál es una de sus mayores virtudes. Dale al play y no te lo pierdas.

