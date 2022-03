Moda sostenible, su faceta como diseñadora... Hablamos con Nieves Álvarez en el lanzamiento de su nueva colaboración La modelo madrileña presenta una nueva cápsula en alianza con The Extreme Collection

Lograr que la moda sea más sostenible es el gran reto al que se enfrenta la industria de un tiempo a esta parte, desde que los consumidores más jóvenes impulsaran la concienciación de toda la sociedad. Pero también es una oportunidad para recuperar la costura de calidad, desarrollar nuevos tejidos y métodos de producción más eco-responsables, o poner en valor la importancia de una compra consciente. Cada vez son más las firmas españolas que abogan por estos principios como vía para reducir su inmenso impacto, un compromiso al que ahora se suma una de nuestras top models más reconocidas gracias a su faceta como diseñadora. Nieves Álvarez ha presentado su nueva coleccion cápsula para The Extreme Collection, una segunda colaboración en la que la sostenibilidad adquiere un peso protagonista, tal y como ella misma nos explica.

La colección sostenible de Nieves Álvarez

"Es imprescindible que todos apostemos por el apoyo y cuidado de nuestro planeta", responde sin dudar Nieves Álvarez a nuestra pregunta de por qué ha decidido que esta segunda colección para The Extreme Collection sea, según explican desde la marca, una "oda a la sostenibilidad". Un hilo conductor que une a las cuatro blazers y los tres kimonos que componen la cápsula y que se materializa en los tejidos utilizados -lino y algodón sostenible-, en el proceso de producción -ediciones limitadas fabricadas en España-, y, sobre todo, en una forma de entender la moda que Nieves también vive en primera persona: escoger siempre piezas de calidad, que no pasen de moda y que sean fáciles de combinar.

Así es como la modelo madrileña -que afirma intentar ser lo más sostenible posible en su día a día: "reciclamos, tengo un coche eléctrico e intento educar a mis hijos en esos valores", nos cuenta- trata de que su armario sea más sostenible. "Yo creo que la compra responsable, con prendas atemporales, es ya un paso importante. Todos tenemos nuestros armarios con más de lo que necesitamos. Me gusta comprar aquello que se que podré sacar un gran partido durante años, no soy de compra impulsiva", explica a ¡HOLA!.

Compras conscientes

Una americana, una camisa blanca y complementos especiales son algunas de las piezas en las que Nieves recomienda invertir, prefiriendo generalmente los modelos clásicos a aquellos de tendencia. "Las tendencias están en el mercado para hacernos soñar, son reflejo de los acontecimientos y de la sociedad, pero luego debemos hacerlas nuestras. No todo lo que marca la moda luego nos favorece, el estilo es un reflejo de quien somos personal y anímicamente", apunta sobre cómo lograr el equilibrio entre diseños de temporada y otros más eternos.

Su experiencia como diseñadora

Su nueva colección en colaboración con The Extreme Collection se llama Miwa -"que significa armonía y belleza, porque en eso se basa la colección"- y puede entenderse como un reflejo de ese balance, ya que incluye opciones más clásicas y sencillas (en americanas, fundamentalmente) con otras más atrevidas como son los kimonos estampados. "Nos hemos inspirado en la la naturaleza, en la calidez del lino y los colores arena. En el punto, hemos querido darle un toque oriental con prendas versátiles, coloridas y atemporales. Siempre manteniendo el ADN de la marca que es el buen hacer, el cuidado del detalle y la fabricación en España", explica la modelo sobre esta segunda edición de The Extreme Collection x Nieves Álvarez. Como ya hiciera en la primera entrega, su papel no es solo creativo, sino que también presta su imagen: Nieves protagoniza la preciosa campaña de lanzamiento fotografiada por Mario Sierra. Un proyecto de moda 360º que ella resume como "sumamente gratificante, un auténtico sueño".