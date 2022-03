Isabelle Junot y Álvaro Falcó dan un importante paso tres semanas antes de su boda

Isabelle Junot y Álvaro Falcó están en plena cuenta atrás para su boda, que se celebrará el próximo 2 de abril en el palacio de Mirabel en Plasencia. La ceremonia será el perfecto broche a su felicidad y el punto de partida de una nueva etapa en su vida que la pareja quiere comenzar en un escenario diferente. La propia Isabelle, con la simpatía que la caracteriza, ha compartido que se han mudado de casa. “¡Tadaaaaaa! Adiós apartamento. Múdate tres semanas antes de tu boda decían. Será divertido decían” escribe junto a algunas imágenes con Álvaro. Las fotos no dejan lugar a dudas de que están encantados, aunque no ha sido fácil a juzgar por el comentario de Isabelle en respuesta a una de sus amigas, que le dice entre risas que no puede imaginar momento mejor. “Me gustan los retos aparentemente” apunta la novia.

Tras compartir esta noticia, Isabelle acudió a una cita de la mano de Pronovias, que firma su vestido de novia, un diseño que sigue siendo un secreto fiel a la tradición de toda novia. "El vestido está quedando genial, ha sido un proceso muy bonito. Poder diseñar mi vestido desde cero es lo que más ilusión me ha hecho" aseguró. Aunque al principio no tenía claro su estilo, a medida que ha ido trabajando con la directora artística de la firma, Alessandra Rinau­do, lo ha ido centrando. "Gracias a ella he ido centrando un poco y entendiendo lo que me va mejor". Entre risas contó que seguirá guardando para ella los detalles y también cuántos vestidos llevará en tan señalada ocasión. "Diez, doce... no, ya veréis" dijo. Solo le falta cerrar pequeños detalles de última hora para una celebración cuya comida servirán los hermanos Sandoval. Aunque la prima de Álvaro, Tamara Falcó, tiene muy buena mano con la cocina (lo demostró ganando MasterChef celebrity), dejará que disfrute de la fiesta y prepare la comida en otra ocasión, explicó sonriente.

Después de su boda le quedan aún celebraciones pendientes pues, por prudencia debido a las condiciones sanitarias, no ha celebrado su despedida de soltera. "Serán depués". ¿Y el destino de su luna de miel? Es precisamente esa una de las cuestiones que tiene que concretar aunque cree que unirán aventura y algo de relax en la playa. "Me estoy dando cuenta ahora que que quedan tres tres semanas, que a lo mejor me debería poner aún más las pilas. Pero sí, estamos acabando las ideas y a ver dónde vamos a ir". Sobre su reciente mudanza comentó Isabelle que están en proceso y que por supuesto en un futuro se plantean ampliar la familia. "Ahora estoy tan centrada en la boda que ya hablaremos de familia" aseguró.

Reunión de la aristocracia española

La boda de la pareja será sin duda uno de los grandes acontecimientos de esta primavera, pues reunirá a la aristocracia más destacada de nuestro país e invitados internacionales. Entre ellos estarían Tamara Falcó, marquesa de Griñón, que es prima del novio y con quien tiene una muy buena relación, y amigos como Carlos Torretta y Marta Ortega, Alonso Aznar y Felipe y Carlos Cortina, entre otros. El magnífico escenario del “sí quiero” es el palacio de Mirabel, un auténtico museo de obras de arte y antigüedades situado en Plasencia y que se ha mantenido en la familia Falcó desde su construcción en el siglo XV. Allí celebraron su boda los padres de Álvaro, Fernando Falcó y Marta Chávarri, en 1982, y también Xandra Falcó, marquesa de Mirabel y prima de Álvaro Falcó, y Jaime Carvajal Hoyos, marqués de Almodóvar del Río (falleció de forma repentina en septiembre de 2020). Los últimos enlaces que acogió el palacio fueron los de Cristina y Clara Matossian Falcó, nietas de Felipe Falcó.

La hija de Philippe Junot y Nina Wendelboe y el hijo de Fernando Falcó y Marta Chávarri se conocieron en Gstaad (Suiza) y se encontraron de nuevo, tiempo después, en Madrid. Su relación se hizo pública en 2018 y desde entonces han mantenido un discreto noviazgo. En la ceremonia estará, como no podía ser menos, muy presente el padre del novio, que falleció en octubre de 2020 (solo siete meses después que su hermano Carlos Falcó, marqués de Griñón). “Por supuesto, es una fecha en la que tiene que estar muy presente” aseguró a ¡HOLA! el actual marqués de Cubas.

