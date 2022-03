Dua Lipa, acusada de plagiar una conocida canción de Miguel Bosé

Son tres canciones diferentes las que han puesto a Dua Lipa contra las cuerdas. La cantante ha visto como uno de sus temas más exitosos, Levitating, era puesto en tela de juicio al ser comparada con otros tres hasta el punto de plantearse la posibilidad de plagio. Uno de ellos no es otro que el del artista español Miguel Bosé, Don Diablo, bien conocido por todos tras su éxito a principios de los años 80. El cantante está acreditado junto a L. Russell Brown y Sandy Linzer, que también son autores de Wiggle and a Giggle All Night, otro de los temas que suena sospechosamente parecidos al single que la artista de origen albanokosovar lanzó en 2020.

- Mar Flores despide el 2021 de gala solidaria con Dua Lipa como estrella invitada

VER GALERÍA

Los autores de ambas canciones, que usan una intro similar, han denunciado ante el Tribunal Federal de Manhattan que Levitating tiene una "melodía inicial" muy parecida, que se convierte rápidamente en la "parte más escuchada y reconocible", jugando además "un papel fundamental en la popularidad de la canción". Además aseguran que, con el auge de los vídeos cortos en internet los creadores "acortan los ya de por sí breves fragmentos de sonido y la melodía característica suele abarcar el 50% de estos vídeos virales". Este trozo es el que correspondería en la canción de Dua Lipa a "If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride" y en la de Miguel Bosé a "Don diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por si".

- Dua Lipa rompe el vestido transparente de Hailey Bieber para su disfraz de vampiresa

Dua Lipa tuvo claras inspiraciones ochenteras para su disco Future Nostalgia (de ahí el título), y ya cuando se estrenó la canción circulaban por internet vídeos en los que se comparaban las canciones en las que se había inspirado. Cabe señalar que la cantante podía haber utilizado lo que se llama "sample", es decir, comprar los derechos de una melodía en particular para formar un tema como hizo por ejemplo Rosalía con su Bagdad, que incluye la característica intro de Justin Timberlake en Cry me a river; o Madonna con la famosísima música de Gimme! Gimee! Gimme! de ABBA en su Hung Up! Sin embargo, no fue esto lo que hizo la cantante británica que firma otros éxitos como One Kiss: en su caso no hay ningún créditos a las originales, y es precisamente eso lo que piden los abogados en el juicio que se celebrará en Manhattan, que además la acusan de cometer esta infracción de manera intencionada.

VER GALERÍA

- Lady Gaga, Dua Lipa y Elizabeth Hurley 'salvan' a Elton John en su fiesta de los Oscar más atípica

Esta es sin embargo la segunda vez que se enfrenta a una demanda, porque hace solo unos días el grupo californiano de reggae Artikal Sound System aseguraba que Dua Lipa se ha tenido que inspirar en su Live Your Life (publicada tres años antes) para hacer Levitating, puesto que tienen en algunas partes el mismo orden de acordes. Pero por el momento, y sin ninguna resolución judicial hasta el momento, nada empaña el éxito de Dua Lipa, que con su álbum consiguió el Grammy y se convirtió en la artista femenina más escuchada del mundo en Spotify en el peor año de la historia reciente con el estallido de la pandemia en marzo de 2020, mismo mes del estreno del disco.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.