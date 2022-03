Lilit Manukyan, la estrella de 'Pasapalabra' que se formó en Rusia, desolada por la guerra en Ucrania

Su nombre es de sobra conocido para todos aquellos que siguen los concursos de cultura general en nuestro país, una auténtica eminencia si hablamos de los participantes que han dejado huella en la pequeña pantalla por sus gestas increíbles. Se trata de Lilit Manukyan, quien alcanzó la popularidad hace ya ocho años gracias a llevarse un cuantioso bote de más de 300.000 euros en Pasapalabra. No solo era por el jugoso premio como tal, sino por quién y cómo lo había conseguido: una persona cuya lengua materna no es el español y cuyo acento tan característico nos transportaba rápidamente al este de Europa. Después, su paso por formatos como Saber y ganar, Atrapa un millón y actualmente en El Cazador no han hecho más que asentarla como figura indiscutible de los quiz shows. Nacida en 1979 en Armenia, una de las quince repúblicas de la antigua Unión Soviética, pasó buena parte de su vida en Rusia donde se formó como economista y técnico de Comercio Exterior.

Por estos y otros lazos a sus orígenes y su pasado reciente, Lilit siente con especial tristeza y dolor el horror que supone la guerra que estos días se libra en Ucrania. Afincada desde hace mucho tiempo en España, su corazón está con las víctimas inocentes y los cientos de miles de refugiados, a los que hoy recuerda que tienen a su disposición billetes gratis en todos los trenes de Renfe para venir aquí. No en vano, ella misma aprobó unas oposiciones en la compañía ferroviaria gracias a su rápido aprendizaje de nuestro idioma. Apasionada del conocimiento y con una prodigiosa memoria, Lilit Manukyan tampoco olvida a esos "héroes desechables", como dice la canción de Metallica, que son los jóvenes "soldados de barro" a quienes mandan al frente a morir por su patria. Cuando habla de Vladimir Putin, nuestra protagonista no se corta al asegurar que "alguien se ha vuelto loco, y eso es porque no le pararon los pies a su debido tiempo". Además, le tacha de "innombrable" y dice que "toda esta guerra es para garantizar su poder".

Cree Lilit Manukyan que Rusia "debería cambiar el nombre del Ministerio de Defensa por el de Ministerio de Ataque", expresa con ironía, y considera que "aunque gane militarmente (y seguramente lo haga), su victoria será pírrica", afirma con rotundidad. Para terminar, como gran amante de la literatura clásica que es, rescata un conmovedor pasaje de la célebre obra Crónicas Marcianas del escritor estadounidense Ray Bradbury, que viene muy a propósito y dice lo siguiente: "Vendrán lluvias suaves y olores de tierra, y golondrinas que girarán con brillante sonido; y ranas que cantarán de noche en los estanques y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego... y silbarán en los alambres de las cercas; y nadie sabrá nada de la guerra, a nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles".

