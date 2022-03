Sean Penn relata cómo vivió el drama de los refugiados tras salir de Ucrania

Sean Pean ha hablado por primera vez tras su regreso de Ucrania. El actor, que se encontraba en Kiev, la capital del país, para rodar un documental para los estudios Vice sobre la invasión rusa que comenzó hace once días, contaba el pasado veintiocho de febrero en su perfil público que había tenido que emprender la huida para llegar a la frontera con Polonia y mantenerse a salvo de la ofensiva de Moscú junto al resto de refugiados del país. Ya de vuelta en casa, la estrella de Hollywood ha reaparecido en el programa de televisión Anderson Cooper 360° de CNN para relatar su dura experiencia.

A sus sesenta y un años, Penn asegura haberse enfrentado a una experiencia “sorprendente” y llena de “inmediatez” y reconoce sentirse un privilegiado por haber podido ver y contar de primera mano lo que está sucediendo en el país: "Me alegro, no tanto en el momento, pero me alegró de haber tenido la experiencia de tener que ver lo que era atravesar esa frontera. Lo que es simplemente sentarse allí por algunos días" ha confesado en el programa.

"Era como si quisieran creer que iban a poder regresar", ha señalado el actor conmovido con el drama de los ucranianos con los que compartió huída y explica con detalle el drama que están viviendo las familias allí: “Tuvimos el lujo de poder dejarles un vehículo alquilado al costado de la carretera. Fue algo sorprendente para mí, eran en su mayoría mujeres y niños, algunos en grupos y algunos sólo una madre y su hijo, en casi todos los vehículos. En algunos casos pude ver como el padre los dejaba y regresaba, ya que de los 18 a los 60 años, los hombres no deben irse, deben quedarse en la resistencia contra Rusia”. Activista comprometido, el director de cine en su perfil público ya adelantó cómo había tenido que abandonar el país junto a dos amigos caminando varias millas hasta llegar a la frontera polaca, relatando así el horror visto “Casi todos los autos en esta foto llevan mujeres y niños solamente, la mayoría sin ninguna señal de equipaje, y un auto es su única posesión de valor”.

“Hay una gran inmediatez para salir debido a la increíble cantidad de personas que se van y el tiempo que se tarda en llegar hasta fuera del país ahora” un recorrido que se hace interminable y en el que “el automóvil es prácticamente todo lo que tienen, aparte de aquellos que tienen familiares o amigos que podrían ayudar en el otro lado", termina relatando en su intervención mientras describe escenas desoladoras: "En las varias millas que caminamos después de abandonar nuestro vehículo no vi que ninguno de esos coches se moviera, la fila es muy lenta. Y cuando llegas allí ves a todos los que van caminando,son una multitud".

