Las lágrimas de Claudia Rodríguez, viuda de Manolo Santana, en el homenaje del tenis mundial a su marido

Rota de dolor y en un mar de lágrimas, Claudia Rodríguez se ha derrumbado y no encontraba consuelo este sábado durante el emotivo homenaje que ha ofrecido el tenis español y mundial a Manolo Santana. Celebrado en la pista central del Club Puente Romano de Marbella, la viuda no ocultaba su profunda tristeza y se mostraba más afectada que nunca al recordar a su marido. Acompañada y arropada en todo momento por Bárbara, una de las hijas del mítico deportista, ambas recibían entre abrazos un ramo de flores y una fotografía inédita del campeón español, firmada por todos los presentes, con el prestigioso trofeo de Wimbledon que ganó en su día. Fallecido el pasado 11 de diciembre a los 83 años, el acto en memoria de Santana se celebraba con motivo de la eliminatoria de Copa Davis que disputaba nuestro país contra Rumanía en la localidad malagueña.

Organizado por la Real Federación Española de Tenis, allí han estado leyendas internacionales como Bjorn Borg, Nicola Pietrangeli, Jan Kodes e Ion Tiriac, mientras que tampoco han querido perderse la cita grandes nombres como Juan Carlos Ferrero, Albert Costa, Nicolás Almagro, 'Pato' Clavet o Anabel Medina. Junto a ellos, autoridades como el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el presidente de la RFET, Miguel Díaz Román; o el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid y exjugador blanco, Emilio Butragueño. La ceremonia ha contado con la actuación del tenor Rodrigo Orreo, que ha interpretado el tema You raise me up. También se ha proyectado un vídeo en el que estrellas actuales como Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic han hecho llegar un mensaje muy personal.

"Manolo fue un pionero del deporte español y nos marcó el camino a todos los que hemos venido detrás", decía el manacorí. "Amaba el tenis y siempre fue un verdadero caballero, una de las leyendas más cariñosas que hemos tenido", señalaba el suizo. "Era un campeón increíble. Te quiero, Manolo", declaraba el serbio. Álex Corretja, que ha ejercido como maestro de ceremonias, también pronunciaba un sentido discurso sobre el homenajeado: "Me pidieron que dijera unas palabras y, a medida que pasaban los días, lo sentí como un agradecimiento inmenso y más que una responsabilidad", ha dicho. "Pensaba en Manolo y, aunque esté muy triste de estar aquí hablando en nombre del tenis español, quiero que le recordemos como una persona simpática, bromista, cercana, cariñosa, respetuosa... y alguien que marcó nuestras carreras", porque "seguramente gracias a él muchos de nosotros estamos aquí", sentenciaba.

