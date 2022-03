La madre de Ainhoa Armentia rompe su silencio: 'Mi hija me lo contó antes de las fotos'

Antonia es la madre de Ainhoa Armentia y una de las personas que, de una forma u otra, ha visto cómo su vida normal se veía alterada repentinamente tras salir a la luz la relación de su hija con Iñaki Urdangarin. Hace mes y medio, cuando saltó la noticia de impacto, evitaba pronunciarse al respecto y se limitaba a decir que estaba "muy bien" ante el enorme revuelo que se había generado. Sin embargo, ahora ha decidido romper su silencio y hablar del asunto con profundidad, tal vez porque ha pasado un tiempo prudencial y es testigo de cómo se afianza cada vez más el romance de los dos protagonistas. Sobre cuándo supo por primera vez del idilio, explica Antonia que "yo me enteré el mismo día de todo", asegurando que "mi hija me lo contó, sí", ha dicho vía telefónica en declaraciones a Viva la vida. Preguntada por cuándo mantuvieron aquella conversación, asegura que fue "antes" de que se publicaran las fotos en las que veíamos a la pareja paseando de la mano por la playa de Bidar en el País Vasco francés.

Iñaki Urdangarin, feliz y orgulloso de su hijo en su reaparición tras obtener la libertad condicional

VER GALERÍA

La madre de Ainhoa Armentia ha afirmado cque no le sorprendió cuando conoció el vínculo que empezaba a tener su hija con el exduque de Palma: "Sinceramente, no", ha dicho convencida, porque "yo sabía que trabajaban juntos... ¿y por qué no puede haber una amistad, por ejemplo?", se preguntaba en alusión al bufete de abogados en Vitoria del que forma parte la pareja. Considera Antonia que "hoy en día no hay ningún incoveniente" para que ellos se llevaran bien, "otra cosa es que luego hubiese una relación, que yo eso no sé cómo ha sido", aseveraba. También ha hablado con sinceridad de cómo le está afectando este terremoto mediático, confesando que ha sido "un poco locura e inesperado", ya que "de la noche a la mañana pasa todo esto y es normal que esté superada", admitía. Eso sí, cree que "ahora ya es problema de ellos dos y lo solucionarán como sea... Ahí no pinta nada yo", declaraba.

El símbolo que delata los sentimientos de la infanta Cristina a pesar de todo

VER GALERÍA

Considera también que el romance de su hija no tendría por qué afectar al día a día de los suyos, ya que "somos personas normales" y "aunque él sea público, nosotros no tenemos nada que ver en esto", ha subrayado. En cuanto a si Iñaki conoce a los hijos de Ainhoa y viceversa, Antonia ha hablado así de sus nietos. "Mis niños están muy protegidos", apuntaba. "No son como los hijos de la Infanta, que son públicos”, manifestaba. Por último, ha expresado que no tendrán problema alguno a la hora de hablar entre ellos sobre todo este asunto: "¿Por qué no?... Siempre con la verdad", se preguntaba y declaraba de forma tajante.

Ainhoa Armentia, una motera por las calles de Vitoria

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.