Descubre a Olivia y Sophia, las desconocidas hijas de Vicky Larraz que viven en Estados Unidos

Nacieron en Miami en 2002 y 2004 respectivamente, si bien ambas tienen la nacionalidad norteamericana y española. Son Olivia y Sophia, hijas de la cantante Vicky Larraz de las que el público apenas tiene referencias. Las dos bellas jóvenes residen en Estados Unidos y son fruto del matrimonio que tuvo la cantante madrileña con el empresario neoyorquino William Molino, del que se separó en 2013. "Felizmente divorciada, ¡a celebrarlo!", decía entonces la artista tras romper definitivamente con su marido y padre de sus niñas. La mayor de las hermanas, que ahora tiene 20 años, ha venido a España a pasar unos días con su madre y, de paso, apoyarla tras anunciar esta su retirada de la música. "Ha llegado el momento de decir adiós a los escenarios", comunicaba con tristeza la protagonista, una decisión que tomaba "después de sentirme orgullosa de toda mi trayectoria profesional” que comenzó hace nada menos que cuatro décadas.

Este lunes veíamos a Vicky Larraz presumiendo de Olivia mientras posaban muy sonrientes durante la première en la capital de la película The Batman. "No la veía desde hace un año por el covid y ahora estoy aquí gozando cada segundo", contaba la cantante en declaraciones a Europa Press. Su hija, que estudia ingeniería de sonido y producción, también ha expresado lo mucho que echa de menos a su progenitora y lo hacía con unas simpáticas palabras: "¡He tenido "mamitis" de una forma!...", decía. Además, contaba que ya ha conocido de forma virtual al nuevo novio de la artista, Ricardo Castillejo. La exvocalista del mítico grupo Olé Olé también siente devoción por su otra descendiente, Sophia, quien recientemente alcanzaba la mayoría de edad. "Hoy mi cachorra cumple 18 años y me invaden tantos sentimientos, sobre todo el acompañarte en este camino llamado “vida”...", escribía la artista para felicitar a su hija con una preciosa imagen de las dos juntas. La joven vive a caballo entre Miami y Madrid y, en estos momentos, se encuentra en Norteamérica. "Aunque te tengo lejos, te llevo siempre muy dentro y eres parte de mi tejido", le decía su madre.

"No hay palabras para definir el amor que siento por ti. Gracias por ser como eres y hacer que aprenda tanto de ti", concluía Vicky en su emocionado mensaje. Sophia, que luce como primer apellido Larraz, quiere seguir los pasos de su madre para llegar a ser algún día una cantante de prestigio. "Las palabras “madre”, “mamá”, “mami”, “mom”, “mamushka”, “mamma”... son las que me llenan mis días de luz", expresaba la artista hace unos meses sobre lo que siente hacia sus hijas. Las dos jóvenes pasaron toda su infancia y adolescencia en Florida y fue en el otoño de 2016 cuando viajaron por primera vez a España para fijar aquí su residencia, aunque después por distintas circunstancias hayan vuelto a su país natal. En nuestro país, su progenitora las presentaba en sociedad durante una visita al programa Qué tiempo tan feliz que presentaba María Teresa Campos, cuando apenas hablaban castellano aunque lo entendían más o menos bien. "Las he hablado siempre en español y me contestan en inglés", contaba Vicky entonces. Aquella tarde, las niñas rompían su lógica timidez del momento para, ni cortas ni perezosas, ponerse a cantar con su madre en plató el hit más popular de Olé Olé, No controles.

