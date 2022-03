Juanjo Ballesta habla de su amistad con Iker Casillas y defiende a Sara Carbonero de las críticas

Juanjo Ballesta ha sorprendido al confesar que tiene muy buena relación con Iker Casillas. El actor de Servir y proteger ha contado que el exfutbolista está "a su rollo" y recuperándose tras una etapa complicada. "Ha estado en un pueblo rural hasta hace poco, he estado hablando con él", ha explicado el intérprete en declaraciones a Europa Press. "Cuando la vida aprieta, es mejor retirarse un tiempo, dedicarte a los tuyos, a la naturaleza, la vida, y quitarte un poco de en medio", ha revelado, haciendo referencia al ataque al corazón que el madridista sufrió cuando vivía todavía en Oporto. Según ha dicho el artista, es precisamente eso lo que está haciendo el exdeportista. "Iker es un máquina y es un icono de Móstoles", ha reiterado, dejando claro lo mucho que admira al que fuera el portero de la selección española. "Yo le quiero y apoyo a Sara [Carbonero]", ha dicho.

La referencia a Sara Carbonero viene por las críticas que ha recibido la presentadora por haberse lanzado al mundo del cine. Aparecerá en la película Los tipos malos, una nueva comedia de animación de DreamWorks Animation sobre una de las bandas de atracadores más buscada del planeta, en donde ha puesto su voz a uno de los personajes. La polémica ha surgido porque algunos han acusado a la periodista de intrusismo laboral, y precisamente Juan José Ballesta ha salido en su defensa al considerar que la expareja de su amigo, Iker Casillas, está cualificada para el papel. "Se lo ha ganado la chica, que lo disfrute. Es una superviviente. Lo ha pasado muy mal, yo creo que se lo merece. Yo le daba tres iguales, que nos tacharan de intrusismo a los dos juntos", ha dicho, recordando también los malos momentos de la comunicadora.

Iker y Sara anunciaron su separación el pasado verano, después de volver a vivir a Madrid desde Oporto, cuando ambos vivieron un verdadero bache de salud. El exdeportista sufrió un ataque al corazón el 1 de mayo de 2019, cuando formaba parte de la plantilla del Porto. Aquel día, mientras entrenaba, sintió un fuerte golpe en el pecho que le dejó tirado sobre el césped y apenas podía respirar. La siguiente vez que le vimos fue a la salida del centro de salud y acompañado por la presentadora, que solo unos meses después anunciaba que había sido operada de un tumor maligno.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", explicaba Sara Carbonero el 21 de mayo de 2019. En febrero del pasado año, cuando acababa de volver al trabajo en Madrid, se enfrentó a una nueva racha de hospitales, cuando fue ingresada en la Clínica Universidad de Navarra donde tuvo que ser sometida a una intervención.

