¿La saga continúa? La nieta de Aretha Franklin sorprende en las audiciones de 'American Idol' Grace, de 15 años, interpretó el tema 'Killing Me Softly With His Song' y hablo de su abuela sobre el escenario

La temporada número 20 del programa de talentos de la televisión estadounidense ‘American Idol’ ha dado su pistoletazo de salida y lo ha hecho recibiendo sobre el escenario a una concursante muy especial. Una chica, de 15 años, con melena a lo afro llamada Grace, quien con gran desparpajo y seguridad, se ha presentando como la nieta de Aretha Franklin, la gran diva del soul, para gran sorpresa del jurado, compuesto, en esta ocasión, por Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie.

Grace, quien es hija de Kecalf Cunningham, el hijo menor de Aretha y es miembro del coro juvenil de Detroit, interpretó el tema Killing Me Softly With His Song, pero su actuación no logró convencer a los jueces, con los que acabó charlando animadamente sobre su abuela, fallecida el 16 de agosto de 2018 a los 76 años víctima de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2010.

“Estaba muy unida a mi abuela y solía viajar mucho con ella, aunque de pequeña no era consciente de que era conocida en todo el mundo porque para mi siempre fue solo mi abuela” afirmaba Grace, quien no dudó en interpretar un trocito del tema Ain't No Way, que tan famoso hizo Aretha. Conocida por no separarse nunca de su bolso, al más puro estilo de la reina Isabel II, Katy Perry preguntaba a Grace: “¿Es cierto que tu abuela guardaba en él una pequeña pistola?” A lo que Grace respondía: “No, tan solo llevaba el dinero”, confirmando así que aquellos rumores que en su día fueron difundidos no eran ciertos.

Grace, quien ha decidido seguir los pasos en el mundo de la música de su abuela, a diferencia de sus dos hermanos, Jordan y Victorie, admitió con muchísima profesionalidad el veredicto negativo del jurado, demostrando que a pesar de su corta edad, le sobra madurez.

Luke Bryan, quien calificó la actuación de apagada y somnolienta, votó que no, mientras que Katy Perry estaba lista para darle una oportunidad. “Creo que podríamos pasar al siguiente nivel contigo”, dijo la cantante. "Estoy seguro de que Aretha no era Aretha cuando comenzó, pero alguien dijo: 'Sí, quiero trabajar contigo'" añadía la pareja de Orlando Bloom.

Sin embargo, Lionel Richie acabó con todas sus expectativas. “Tienes 15 años. Tienes el linaje familiar. Lo que necesitas ahora es tiempo y algo de trabajo. La edad y la voz tienen que ir a la par por el mismo camino” señalo Lionel. “Confía en mí”, añadía el juez. “Si vas y vuelves y dejas atrás la timidez, vas a ser algo asombroso y no quiero ser yo quien te haga volcar y caer en esta etapa”.

