Se desconoce quién es su pareja ¡Sorpresa! Chelsy Davy, ex del príncipe Harry, da a luz a su primer hijo tras un embarazo en secreto La abogada y empresaria, que mantuvo una relación de siete años con el duque de Sussex hace más de una década, se convierte en madre

Los que hayan seguido de cerca la vida del príncipe Harry a lo largo de sus 37 años recordarán perfectamente a Chelsy Davy, la que fue su novia oficial durante más de un lustro y pudo ser algo más en la Familia Real británica. La abogada vuelve a ser noticia estos días tras conocerse que ha dado a luz a su primer hijo, algo que sorprendía a muchos puesto que su embarazo no había trascendido a los medios. La también empresaria de joyas se convertía en madre el pasado enero tras el nacimiento de su bebé, al que ha llamado Leo, en el hospital Chelsea and Westminster de Londres. Tal ha sido el secretismo que ha rodeado a la llegada del pequeño que, según informa el Daily Mail, se desconoce públicamente quién es el padre y actual pareja de la feliz mamá. En 2020, ella misma contó que salía con alguien y estaba muy "ilusionada", aunque no quiso desvelar la identidad de esa persona puesto que lo suyo acababa de empezar, dijo en declaraciones a Tatler.

¿Ha vuelto el príncipe Harry con su ex Chelsy Davy?

VER GALERÍA

Anteriormente, se sabía que tuvo un idilio en 2018 con el productor de televisión James Marshall, quien curiosamente pertenecía al círculo de amistades de Meghan Markle. Nacida en Zimbabue hace 36 años, Chelsy Davy y el príncipe Harry cruzaron sus caminos a principios de 2004 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), en la época que el hijo menor de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales decidió tomarse un año sabático. De vuelta a Inglaterra, ella se mudó a la ciudad de Leeds para estudiar Derecho y estar así más cerca de su chico. La expareja mantuvo una larga relación de siete años hasta que se separaron en 2011, poco tiempo después de la boda de los duques de Cambridge a la que Chelsy asistió. También se la pudo ver en la celebración del 60 cumpleaños del heredero al trono y, como es lógico, llegó a conocer personalmente a Isabel II.

VER GALERÍA

En ¡HOLA! La ex del príncipe Harry sale con el mejor amigo de Meghan Markle

Al parecer, el desgaste de la pareja llegó por la "profunda incomodidad" que ella sentía ante la perspectiva de una vida futura sin privacidad. "Intenté que todo fuera normal, pero no era posible y se convirtió en algo horrible", confesaba ella misma al Times en 2017. Tras romper con el hermano del príncipe Guillermo, estuvo saliendo con el joyero Charles Goode, con el que además habría estado a punto de casarse. Hasta la llegada de Meghan a la vida del nieto de la Reina, el nombre de Chelsy seguía sonando como futura esposa del príncipe Harry. De hecho, la última vez que se supo que habían estado juntos fue en 2015, cuando tuvieron una cita secreta durante un viaje que este hizo a África. Sea como fuere, la relación entre ambos siguió siendo buena y cordial puesto que la abogada fue una de los más de 2.640 invitados que acudieron al enlace matrimonial de los duques de Sussex celebrado en mayo de 2018.

Chelsy Davy y Cressida Bones, las exnovias de Harry que asistieron a la boda real

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.