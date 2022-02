Gwyneth Paltrow demuestra que sigue dominando el español, ¡lo habla a la perfección!

Loading the player...

No es ningún secreto que Gwyneth Paltrow es una apasionada de España. Para ella es como un segundo hogar: incluso tiene una "madre" española, que fue quien la acogió durante el año que pasó en Talavera de la Reina (Madrid) de intercambio estudiantil cuando era una adolescente. La actriz, además, ha llegado a declarar que "en España se vive mejor que en Estados Unidos": le apasionan los paisajes, la gastronomía, la cultura... y el idioma, que habla a la perfección. La intérprete ha demostrado que no ha perdido su dominio del español durante una charla que mantuvo con sus fans. Dale al play y no te lo pierdas.

