¡Viaje de chicas! Natalia Sánchez comparte su primera escapada a solas con su hija Lía

Natalia Sánchez y su hija Lía han hecho su primera escapada juntas, ¡y les ha sentado de maravilla!. Así lo confesaba la actriz en su perfil público: "¡Nuestro primer viaje juntas y solas! Resulta que hacía casi 2 años que no pasaba tiempo a solas conLia, desde que nació Neo… Es algo que echaba muchísimo de menos porque, antes, éramos 'una'. Viajábamos juntas muchísimo y estábamos todo el día la una con la otra (con sus pros y sus contras, claro) pero, desde que nació Neo, lógicamente, aquello se acabó y tuvo que aprender a compartir a mamá".

La protagonista de Los Serrano ha aprovechado un viaje de trabajo para llevarse a la pequeña Lía, que el pasado enero cumplía 3 años: "Ayer me tocó trabajar en otra ciudad y se me ocurrió que sería buena idea aprovechar el viaje e irme con ella todo el fin de semana y que Marc se quedara “mano a mano”, también, con Neo así que, así lo hicimos… Y hemos podido disfrutarnos y escucharnos como hacía tiempo…No solo haciendo actividades diferentes (le encantó el patinaje sobre hielo) si no, simplemente, estando juntas". Dale al play y no te pierdas el vídeo.

