La espectacular fiesta de cumpleaños de Isabel Jiménez ¡con dueto musical incluido junto a Sara Carbonero!

El pasado 14 de febrero, Isabel Jímenez cumplía 40 años: "Dicen que lo mejor estar por llegar... pues que la vida no nos coja desprevenidos. Bienvenidos 40!!!". Este fin de semana, la presentadora de informativos lo celebraba por todo lo alto con una fiesta increíble a la que acudieron decenas de amig@s. Fue una velada mágica a la que no podía faltar Sara Carbonero, su comadre, como ellas se llaman. Las dos presentadoras protagonizaron, sin duda, uno de los grandes momentos de la noche cuando se lanzaron a cantar un tema. Ambas iban guapísimas vestidas de blanco y cautivaron a todos los asistentes con enorme simpatía. Otro de los momentazos se producía cuando Isabel soplaba las velas de la espectacular tarta mientras sonaba el cumpleaños feliz a ritmo de flamenco. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

