Juan Carlos Unzué, todo un ejemplo de superación al hablar sobre la ELA

Juan Carlos Unzué (Pamplona, 54 años) anunció hace tres años que padecía ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 4.000 personas en nuestro país y que no tiene cura ni tratamiento. Tras dedicar su vida al deporte, como futbolista primero y como técnico y entrenador después, hoy asegura que es "una persona valiente y atrevida que ha tocado todos los palos en esta profesión". Sobre su grave afección, el exfutbolista ha contado que cuando se enteró "no fue un impacto" porque hacía mucho tiempo que él mismo sentía que algo le estaba pasando. "Sabía que estaba relacionado con algo neurológico y en el momento que me dijeron lo que era hasta noté un poco de alivio porque así tienes una certeza de lo que padeces", ha dicho el que fuera guardameta en una entrevista con María Casado en Las tres puertas. Su mentalidad de deportista le ha ayudado a afrontar el momento en el que está, aunque ha confesado que no cree que sea imprescindible para tener una buena actitud como la que está mostrando.

Juan Carlos Unzué nos habla de su lucha contra la ELA

El exfutbolista se ha dado cuenta, gracias a otros compañeros con la misma enfermedad en una fase más avanzada -algunos ya se comunican a través de una pantalla y un respirador-, que todo es cuestión de ver las cosas con positividad. "Incluso en esa situación, ellos son capaces de tener una sonrisa y sentir que la vida merece la pena a pesar de las dificultades", ha dicho a la presentadora, añadiendo que no son deportistas y aun así tienen esa buena actitud. En relación a la evolución de su enfermedad, Juan Carlos ha expresado que se confirma lo que le dijo su médico, el doctor Rojas, que su ELA es de progresión lenta. "Hace ya 4 años de los primeros síntomas y dos del diagnostico. Es mucho tiempo", ha dicho el deportista.

Además, Unzué, que ha escrito un libro sobre su vida titulado Juan Carlos Unzué. Una vida plena (editorial Geoplaneta), ha comentado que él está limitado sobre todo en la movilidad porque tiene afectadas sus manos, sus brazos y sus piernas y requiere ya de una silla de ruedad para ir por la calle. "Aquí en casa trato de no entregar demasiado mi cuerpo a la enfermedad y aún soy capaz de hacer series de 100-200 pasos y sumar al final del día unos 1000. Todo esto provoca que necesites a alguien para cosas tan esenciales como vestirte o secarte, cosas para las que nunca imaginé que tan pronto iba a necesitar pedir ayuda", ha dicho sonriente en el programa de TVE

Así es la ELA, la enfermedad que ha apartado a Juan Carlos Unzué del fútbol

Su familia, pero sobre todo su mujer, está pendiente en todo momento de lo que necesita, algo que agradece mucho. "Cualquier enfermedad, pero más la ELA, si te dejan solo se hace contigo en tres días seguro", ha comentado sobre la soledad que otros sienten cuando no tienen a nadie. Además el exentrenador ha asegurado que siempre intenta buscarle a todo el lado positivo y que se ha dado cuenta que la buena educación que recibió de sus padres ha sido capaz de traspasarla a sus hijos, algo que le llena de satisfacción. "El momento más emotivo fue al contárselo a mis hijos, aunque ya eran conscientes de que algo me pasaba. Fue a los 5 o 6 meses porque pedí una segunda opinión", ha dicho Unzué, asegurando que también le preocupaba mucho decírselo a su madre, de 95 años. Con su enfermedad, Juan Carlos se da cuenta cada día de "lo esencial", de que a todos nos gusta que nos traten con cariño y respeto. "Al aceptar la ELA como parte de mi vida, siento que al haberlo hecho de manera natural tengo unas malas cartas para jugar, pero las puedo jugar de la mejor manera", ha concluido Unzué.

