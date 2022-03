Descubrimos quién es Atila, el nuevo novio de Desiré Cordero con el que comparte un pasado

Las imágenes de Desiré Cordero paseando por las calles de Milán junto a Simone Sussina hicieron saltar todas las alarmas el pasado mes de enero. Muchos pensaron que se había enamorado del actor y modelo italiano, sin embargo, ahora sabemos quién es el realmente el hombre que ocupa su corazón. Se trata de Atila Escolano, quien le ha devuelto la sonrisa y la ilusión en el amor. La top sevillana tiene mucho en común con su nuevo novio, ya que además de dedicarse al mundo del modelaje también comparten un 'pasado. Desiré fue coronada Miss Universo España en el año 2014, mientras que Atila fue Mister Granada 2021 y quedó primer finalista en Mister International Spain.

Desiré está feliz y solo hay que ver las imágenes que comparte para darse cuenta. Durante estos últimos días, la pareja ha hecho oficial su relación en el mundo virtual, compartiendo fotos y vídeos con los que sobran las palabras. "Inefable", publicó Atila junto a un corazón y esta romántica foto en blanco y negro. "Eres increíble", le respondió Desiré demostrando lo enamorada que está de él.

Esta semana, la pareja se fue de escapada al pueblo de Patones de Arriba, donde aprovecharon para desconectar, disfrutar de la naturaleza y comer en un restaurante. "Pasó un ángel", ha dicho la modelo sevillana sobre su nuevo novio, al que define literalmente como "un ángel". Atila ha llegado a su vida después de unos meses muy intensos tanto a nivel personal como profesional. Tras confirmar su ruptura con Mario Casas de una forma de lo más curiosa, Desiré dedicó hace unas semanas estas palabras al actor gallego: "Es una persona que quiero mucho y no voy a hablar nunca mal de él". Además, parece que muy pronto su vida va a producirse "un gran cambio" en su vida. "Es algo que me hace mucha ilusión. Lo veréis dentro de poco porque ya no queda mucho", dijo en un mensaje que grabó para sus fans. "Estoy nerviosa y emocionada. Me gustan los cambios, aunque reconozco que todo cambio me da miedo... pero sé que merecerá la pena", confesó.

Además de su faceta de modelo, hay que destacar que Atila es graduado en Historia y Ciencias de la Música y, al acabar sus estudios decidió cursar un máster en producción musical. Le apasiona la música y en sus redes sociales suele publicar algún vídeo en el que demuestra su dominio de la guitarra. Además, tiene una banda flamenca que se llama 'Baraka' con la que ha ofrecido varios shows. "Hacía meses que no cogía la guitarra salvo para los conciertos. Os dejo un detallito por bulerías familia", dijo haciendo referencia a su grupo, del que fue fundador. Entre sus aficiones también se encuentran la lectura, el cine y el deporte.

Su paso por Mister International Spain

"Bueno familia, han sido unos días de locos y ahora, por fin, tengo un hueco para contaros un poco. Me gustaría agradeceros a todos y cada uno de vosotros el apoyo que me habéis dado y los mensajes de cariño. Sois lo mejor del mundo y estaré agradecido por siempre", dijo Atila en un texto que compartió en su perfil personal tras el concurso. El modelo aseguró que participar en Mister International Spain había sido "una de las mejores experiencias de mi vida". "Ha sido una semana de nervios, cansancio, trabajo, superación, risas y lágrimas. Más allá del resultado final, me llevo personas que las tendré por siempre en mi corazón", añadió. Además, quiso dedicar unas palabras al ganador, Alexander Calvo, "por ser el justo campeón". "No me quiero olvidar de todos mis compañeros que, independientemente del puesto, sois personas únicas y bellísimas por dentro, que al fin y al cabo es lo que importa. ¡Esto acaba de empezar familia! Se os quiere".

