Documental de HBO Max El asesinato de la actriz Adrienne Shelly contado por su marido, cuyo único afán fue descubrir la verdad La película narra la maravillosa vida de esta actriz y cineasta, madre de una niña de tres años, y la lucha de su esposo, Andy Ostroy, por demostrar que ella no se quitó la vida

Adrienne Shelly era una actriz, escritora y directora de cine 'indie' cuyo nombre real era Adrienne Levine. Tenía 40 años, estaba casada con Andy Ostroy, con quien tenía una hija, Sophie, de 3 años, y se disponía a triunfar como directora de cine cuando de pronto hallaron su cuerpo sin vida en su apartamento. Todos los medios llevaron la noticia a sus periódicos como un aparente suicidio, pero gracias al empeño y la perseverancia de su familia se inició una investigación policial que determinó que había sido un homicidio. Quince años de aquella tragedia, su viudo se dispone a demostrar en un documental su lucha por demostrar que no fue ella quien se quitó la vida. Adrienne se titula el documental dirigido y producido por el que fue su marido, a modo de homenaje, y que ya se puede ver a través de la plataforma HBO Max.

A traves de los testimonios de familiares, amigos y miembros de su familia, Andy Ostroy cuenta quién era Adrienne Shelly, lo qué sucedió realmente el día que murió y cómo fue para su familia sobrevivir a esta horrible tragedia. Shelly fue encontrada muerta colgada de una sábana en el baño. La familia no daba crédito a que la mujer, que ni siquiera había dejado una nota, se hubiera quitado la vida. La insistencia de su esposo y el hallazgo de unas huellas en el cuarto de baño, que no correspondían a los zapatos que usaba la víctima, además de otros detalles como el nudo de la sábana o que ésta no estuviera tensa, llevó a la policía a sospechar que se trataba de un montaje realizado por un presunto asesino.

Al cabo de un tiempo la policía detuvo a Diego Pillco, un obrero de la construcción ecuatoriano, de 19 años, que acabó confesando el asesinato de Adrienne Shelly en una declaración por escrito y en cinta de video. Al parecer, el acusado discutió con Shelly después de que ésta se quejara de los ruidos que provenían de un apartamento situado debajo del suyo. Durante la discusión, el joven golpeó a la mujer dejándola inconsciente y después intentó aparentar que se trataba de un suicidio. En 2008, Diego Pillco fue condenado a 25 años de prisión y cinco más bajo libertad vigilada por el asesinato de la actriz.

En el momento de su muerte, Adrienne Shelly se disponía a estrenar su último proyecto cinematográfico como cineasta La camarera, que arrasó en el festival de Sundance y que acabó convirtiéndose en un musical de Broadway de enorme éxito. Anteriormente se había matriculado en la universidad de Boston escogiendo la especialidad de producción cinematográfica, pero dejó los estudios el primer año para dar comienzo a su carrera de actriz en el cine 'indie' en películas como La increíble verdad y Confía en mí. Además de La camarera, protagonizada por Keri Russell, dirigió Sudden Manhattan y I'll take you there. Tras su muerte, todos aquellos que la conocieron empezaron a donar dinero a Ostroy y éste decidió darle el uso que Shelly hubiera deseado y del que se podría sentir orgullosa. Creo una fundación para otorgar subvenciones a mujeres cineastas. Una de las que las directoras de cine que las recibió fue Chloé Zhao, ganadora de un Oscar a la mejor dirección y mejor película por Nomadland en 2021.

