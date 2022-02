La curiosa 'condición' de Alice Campello para seguir ampliando la familia que ha formado con Álvaro Morata

No puede sentirse más plena con sus tres hijos, pero Alice Campello siempre ha asegurado que le haría ilusión tener una niña y que "continúa la búsqueda de la princesita con los tres mosqueteros", que son los mellizos Leonardo y Alesandro y el pequeño Edoardo. Tan feliz le hace haber formado una numerosa familia al lado de Álvaro Morata que está dispuesta a repetir la experiencia muchas veces más, pero pone un curioso requisito para dar este importante paso. "Me gustaría tener 8263847392 hijos, pero me gustaría que tuvieran ya 3 años", ha dicho divertida la modelo, que actualmente tiene fijada su residencia en la ciudad italiana de Turín.

Alice disfruta mucho con su familia y su sonrisa es constante gracias a las ocurrencias, los juegos y las constantes muestras de cariño de sus hijos, pero reconoce que también hubo momentos complicados al principio para organizar su vida con la llegada de los mellizos y poder dividir su atención para estar con ambos a la vez, darles de comer, dormirles... "Fue muy difícil, pero ahora son mis mini mejores amigas y no puedo estar ni un día sin ellos", ha dicho la influencer, que tiene también sus propias firmas de cosmética y de moda. De sus niños explicaba en las páginas de ¡HOLA! que son muy sociables y les encanta estar siempre con gente. De los tres es Leo quien parece haber heredado la pasión de su papá por el fútbol y está todo el día vestido como un jugador y con un balón en casa según indica Campello.

Sus niños son el motor de sus vidas y les gusta formar parte de sus rutinas así como pasar a su lado el mayor tiempo posible, pero al margen de la familia y de sus respectivos compromisos profesionales, Alice y Morata también sacan tiempo para disfrutar de planes en pareja y no dejan de sorprenderse el uno al otro con detalles llenos de significado. Uno de esos románticos gestos es que el futbolista se tatuó la cara de su esposa en el brazo izquierdo poco antes de ser padres. "Lo hizo porque yo quería hacerme un tatuaje y me encantaba la idea de hacer uno de pareja. Él dijo que además de eso le encantaba la idea de hacerse uno super especial que representase a la madre de sus hijos... ¡Y se hizo mi cara!", ha dicho ahora la modelo. También tienen otro tatuaje común con una frase de la canción A te, de Jovanotti ya que es un tema importante para ellos, la banda sonora de su amor.

La gran celebración de su amor

Este año el matrimonio cumplirá su quinto aniversario de boda y lo van a celebrar con una fiesta que se hará en la misma isla de Venecia que sirvió de telón de fondo para su "sí, quiero". La propia Alice ha explicado que volveremos a verla vestirse de blanco, aunque no ha especificado si se decantará por un diseño nuevo o volverá a lucir los mismos que llevó en su enlace. Se trata de una cita llena de significado ya que podrán revivir su boda, brindar por su felicidad con los familiares y amigos que les han acompañado en estos años y también compartir los momentos más mágicos con sus niños. Ambos están encantados de lo mucho que han evolucionado juntos desde que a comienzos de 2016 se conocieron. Tras la primera cita todo fluyó con naturalidad, comenzaron su convivencia (primero en Italia y luego en Madrid) y a finales de ese mismo año el jugador le pidió matrimonio durante una función del Mago Pop.

