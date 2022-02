Nuria Bermúdez cuenta que ha sido intervenida de un 'tipo raro de tumor maligno'

Con optimismo y llena de energía, así afronta Nuria Bermúdez la complicada etapa que está pasando en lo relativo a la salud. Ha sido intervenida recientemente de un "tipo raro de tumor maligno de cuatro centímetros" que recibe el nombre de dermatofibrosarcoma protuberante. La influencer y agente deportiva ha dado todos los detalles de su historia para concienciar sobre algunos aspectos de nuestro cuerpo que a menudo suelen pasar desapercibidos. De este modo ha contado que se trata de una mancha que tenía desde siempre y a la que no le dio importancia hasta que a finales de 2021 tuvo que ser intervenida por motivos de salud y descubrió mirándose al espejo que era el doble o el triple de grande que meses atrás.

Al ser consciente del notable cambio de esa mancha acudió de inmediato al hospital, donde le realizaron una biopsia en el quirófano, prueba que facilitó el diagnóstico y permitió solucionar el problema a la mayor brevedad posible. "Ahora sólo tengo una cicatriz que me recuerda una batalla más", ha dicho Nuria Bermúdez, quien ha destacado también el trato y cariño del equipo médico del Hospital HM de Torrelodones en cada paso que ha dado en este proceso. "La doctora Elena Ruiz, desde un primer momento y ante el pálpito de tener frente a sus ojos un caso que en 24 años de carrera sólo había visto 10 veces (las dos últimas la misma semana), actuó con la rapidez necesaria para extirpar el tumor", ha indicado con agradecimiento.

La que fuera colaboradora televisiva de espacios como Crónicas marcianas, A tu lado o ¿Dónde estás corazón? ha compartido su historia junto a varias fotos desde el hospital y ha hecho hincapié en la importancia que tienen las revisiones periódicas. No en vano, indica que los dermatólogos le han dicho siempre que esa mancha "no es nada" y que nunca había cambiado de forma ni tamaño, ni siquiera cuando su peso aumentó 30 kilos en 2007 por el embarazo de su hijo, nacido de su relación con el futbolista Dani Güiza. De hecho, recuerda que a finales de 2019 quiso quitársela y en la biopsia que le hicieron no había ningún signo de malignidad.

La actual vida de Nuria

Nuria cumplió 42 años el mes de enero "agradecida por la cantidad de cosas bonitas que me pasan y por la importancia de ir superando las difíciles". En esa destacada fecha aseguraba que lo importante es seguir sumando vueltas al sol y disfrutando de la vida con sus seres queridos. Precisamente desde su círculo íntimo no dejan de mostrarle su cariño y apoyo incondicional en estos complicados momentos en los que también muchos seguidores le han dado las gracias porque su testimonio puede ayudar a otras personas. Actualmente su vida se desarrolla al margen del foco mediático y está volcada en su hijo Dani, que ha seguido los pasos profesionales de su progenitor en el fútbol. Profesionalmente se sacó la titulación para ser agente FIFA e incluso gestionó durante una etapa la carrera de su ex y actualmente se dedica al universo influencer.

