¿Te acuerdas de la versión española de 'Pasión de gavilanes'?

El estreno de los nuevos capítulos de Pasión de gavilanes ha generado una gran expectación pues han sido miles los espectadores ansiosos por comprobar cómo han cambiado las vidas de sus personajes. La serie original se convirtió en todo un fenómeno llevando la telenovela colombiana a pantallas de todo el mundo, recalando incluso en España donde se convirtió en un auténtico boom. No solo algunos de sus actores participaron en series españolas (Michel Brown apareció por ejemplo en Física o química), sino que nuestro país hizo una versión ibérica de la histórica. Actores españoles y variaciones en un argumento que de nuevo se centró en apasionadas historias de amor, traición y engaños. ¿Recuerdas este título?

En 2010, Antena 3, cadena que había emitido la telenovela original, emitió Gavilanes, ficción que contó con 29 capítulos, lejos de casi los 200 del título primitivo pero igualmente emocionantes. Con algunas variaciones argumentales, regresaban los hermanos Reyes, que estaban interpretados por Rodolfo Sancho (Juan), Roger Berruezo (Óscar) y Alejandro Albarracín (Frank). Tenían una hermana menor Lidia, interpretada por Miriam Giovanelli, eje principal de la trama. Sus padres habían fallecido y Juan, como cabeza de familia, había cuidado siempre a sus hermanos de manera tan protectora que había algún que otro enfrentamiento entre ellos.

Con Lidia siempre se había llevado bien, pero la relación entre esta y Bernardo Elizondo (interpretado por Robert Álvarez), treinta años mayor que ella, casado y padre de tres hijas, genera muchas tiranteces. Las tres hijas de los Elizondo son Norma (Claudia Bassols), Sara (Diana Palazón) y Lucía (Alicia Sanz). Bernardo Elizondo se enfrenta al rechazo del hermano de su novia y a la traición de su yerno Fernando (Fernando Andina), marido de su hija Norma y director comercial de su empresa, que actúa a sus espaldas. Bernardo le amenaza con llamar a la policía.

El mismo día en el que Juan va a pedir a Bernardo que se separe de su hermana, la pareja tiene un accidente y muere. Se concluye que no fue provocado pero Juan no se lo cree así que decide investigar lo ocurrido. La trama une las vidas de los hermanos de igual manera que en la serie original mezclando las sospechas y la traición con el amor, pues las historias imposibles siempre son un reclamo infalible. Rodolfo aseguraba entonces que no había visto la telenovela original, pero que el personaje le había atraído mucho. Esta serie también generó una gran curiosidad porque suponía el reencuentro de Diana Palazón y Fernando Andina, que habían sido una de las parejas más queridas de la televisión en la serie Al salir de clase (Mateo y Miranda).

El título tuvo una adaptación en Filipinas

No ha sido esta la única adaptación de Pasión de gavilanes que, de hecho, tampoco es la versión original de la historia. La primera vez que se contó esta trama fue en 1994 con el título de Las aguas mansas, donde aparecían los tres hermanos Reyes que, buscando venganza por la muerte de su hermana menor, se enamoraban de las Elizondo. El boom llegó con la colombiana en 2003 que tuvo secuelas en México e incluso Filipinas. Fuego en la sangre fue la versión mexicana en 2008, protagonizada por Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Pablo Montero, Adela Noriega, Elizabeth Álvarez y Nora Salinas.

En 2010 llega la española y, en 2014, Telemundo creó Tierra de Reyes, destinada al público estadounidense y protagonizada por Aarón Díaz, Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa (hermanos Gallardo), Ana Lorena Sánchez, Kimberly Dos Ramos y Scarlet Gruber (hermanas Del Junco). La adaptación filipina, Pasión de amor, fue en 2015 y tuvo como actores a Jake Cuenca, Ejay Falcon y Joseph Marco (hermanos Amonte) y Arci Muñoz, Ellen Adarna y Coleen García (hermanas Elizondo).

