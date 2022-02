Alexandra Pereira (Lovely Pepa) comparte nuevos detalles sobre su embarazo

Alexandra Pereira, más conocida por Lovely Pepa, está viviendo un momento muy feliz junto a su marido, el empresario libanés Ghassan Fallah. Hace unos días, la pareja anunciaba su próxima paternidad y ahora la 'influencer' gallega ha compartido nuevos detalles sobre su embarazo. En una ronda de preguntas con sus seguidores, la futura mamá ha confirmado que se encuentra al inicio del segundo trimestre de gestación (14 semanas) y que ha sido "súper afortunada" porque no ha tenido casi síntomas en los tres primeros meses. "No he tenido náuseas ni vómitos. Mis únicos síntomas han sido muchísimo cansancio y un hambre voraz en según qué momentos del día", ha explicado.

Fue el pasado verano cuando el matrimonio se planteó seriamente tener hijos. "Es gracioso porque nos ocurrió a los dos al mismo tiempo. Siempre hemos estado en sintonía en relación a las decisiones importantes sobre nuestra vida", ha confesado Alexandra a sus fans. En aquel momento, la pareja sintió que había llegado el momento perfecto de aumentar la familia tras vivir unos años maravillosos siendo el tándem perfecto. "Siento que no debemos someternos a las presiones de la sociedad. Estoy orgullosa de poder decir que hemos hecho todo en nuestros propios tiempos. Hemos disfrutado de la vida, viajado por todo el mundo, vivido experiencias increíbles y esta será una más maravillosa y especial que completará el puzzle", ha precisado.

La 'influencer' se quedó embarazada tan rápido que siente muy afortunada por ello. "Desde que comenzamos a hablar sobre ser papás todo el mundo nos decía que nos pusiéramos manos a la obra cuanto antes porque puede costar unos meses, años... de todas formas, nunca hemos tenido presión y nuestra mentalidad era 'si ocurre genial, sino no pasa nada'". Pero, en "el primer mes que tuvimos relaciones durante los dias de ovulación o cerca de ellos me quedé embarazada. Cuando me enteré no me lo creía ni Ghass tampoco. Sinceramente me había mentalizado de que tardaríamos muchos meses en conseguirlo".

El matrimonio vive desde finales de 2020 en París, pero Alexandra, según ha adelantado, no tiene previsto dar a luz ni en Francia ni en España, su país de origen. "Ya hemos seleccionado el hospital y equipo que nos asistirá en este día tan especial. Os contaré más sobre ello cuando esté lista". Por último, ha manifestado que su intención es seguir trabajando como hasta ahora tras convertirse en mamá. "No tengo pensado dejar mi trabajo por ser mamá. Tengo la suerte de poder organizar mis días y mis horarios, de trabajar desde casa la mayor parte del tiempo. Soy una apasionada de lo que hago y sé que mi hijo/a estará orgulloso/a de su madre".

Alexandra Pereira y Ghassan Fallah se conocieron en en 2014, durante una cena en Barcelona con amigos en común. Sintieron un auténtico flechazo al verse y cinco años después, el 13 de julio de 2019, se dieron el 'sí, quiero' en Madrid. "La primera semana que conocí a Ghassan, supe que era el amor de mi vida. Me enamoró con su conversación y su carisma. También tiene ese punto exótico", dijo la influencer en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2020.

En esa conversación, Alexandra también habló sobre su intención de aumentar la familia con Ghassan. "Hay veces que nos planteamos si es el mejor momento o debemos esperar un poco más… Realmente, nunca es el mejor momento. Pero, de aquí a cinco años, es probable que la aumentemos", aseguró. Y bromeó con el número de hijos que planeaba tener. "Me gustaría tener dos hijos, como máximo. Y ya te diré cuando tenga el primero".

