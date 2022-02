Descubrimos quién es la novia de Hugo, el hijo de Ángel Nieto que estudia en Estados Unidos y sueña con ser tenista

Como cada año, las celebrities han celebrado el Día de San Valentín de diferentes formas. Actores, músicos, modelos, influencers... han inundado durante estos días las redes sociales de preciosos mensajes dedicados a sus parejas y han compartido sus fotos más románticas. Sin embargo, hay otros que se han decantado por enseñar su lado más divertido y espontáneo. Es el caso de Juan Betancourt y Paula Badosa, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá o Rocío Crusset y Maggio Cipriani, que nos han mostrado la 'otra' cara del amor, la de la complicidad, las risas, las anécdotas...

Lo mismo ha hecho Hugo, hijo del recordado Ángel Nieto. El joven, que tiene 20 años, sale desde hace un tiempo con una atractiva joven que se llama Iva Jay, con la que ha presumido de amor publicando varias imágenes en las que aparecen abrazados, dedicándose miradas muy románticas... pero también mostrando sus momentos más divertidos en los que no dejan de hacerse bromas. No hay duda de que están muy felices juntos y comparten gustos, aficiones... Hugo e Iva son jóvenes, atractivos, tienen mucho estilo a la hora de vestir... sin duda, todos los ingredientes para convertirse en la nueva pareja de moda.

Hugo, nació fruto de la relación de Ángel Nieto con Belinda Alonso, con la que compartió su vida durante más de 30 años a pesar de que nunca llegaron a casarse. Una de sus grandes pasiones es el tenis, de hecho, estudió Bachillerato en la Academia de Rafa Nadal, pero actualmente está estudiando Finanzas en una Universidad de San Francisco, en Estados Unidos. "Me dieron una beca para jugar al tenis, aunque estoy un poco fastidiado de la rodilla. Tengo una lesión en el tendón rotuliano. De momento, la solución no es meterme en la pista porque me hago más daño, pero no me doy por vencido", nos contó en su última entrevista con ¡HOLA!.

Respecto a si le gustaría empezar una carrera como modelo, Hugo nos decía que: "Me lo han dicho muchas veces, pero mis padres siempre me han recomendado, primero, tenis y estudios, y luego, modelo. Igual lo puedo combinar, ¡por probar no estaría mal!". Lo que tiene muy claro es el sueño que le quiere cumplir: "Me gustaría tener mi propia empresa, quizá, enfocada en el mundo de la moda. Ya veremos, es un proyecto a largo plazo".

Hugo sentía adoración por su padre y eran "como lapas". "Siempre he sido consciente de que mi padre era especial, un genio. Cuando venía al colegio a por mí, era una revolución", decía emocionado. Sin embargo, lo que parece que tiene claro es que su futuro no estña encima de una moto. "Me encantan las motos y el ambiente, pero nunca me lo fomentaron. De pequeño iba haciendo 'rum, rum' con una moto que me regaló Fonsi Nieto, pero al final me decanté por el tenis. Mi padre estaba contento y me acompañaba, aunque se enfadaba cuando perdía", bromeaba. De él dice que espera "haber heredado muchas cosas". "Me han enseñado que lo importante no es lo material, sino la huella que dejas en la gente (...) Él todo hacía al cien por cien. A veces parecía que no era humano. ¡Nunca lo he visto triste ni quejarse por nada! Me ha inculcado esa pasión por la vida". "Yo soy su hijo, pero voy a hacer mi propio camino, sin olvidar la suerte que he tenido al tenerlo como padre", aseguraba.

Un futuro prometedor

Hugo estudió en el Colegio Santa María del Pilar, en Madrid, y pasó una temporada en el internado británico Sandroyd, ubicado en Salisbury. Desde pequeño, siempre fue un gran deportista. Jugaba al fútbol, pero finalmente se decantó por el tenis. Para mejorar su técnica, decidió apuntarse a la Academia de Rafa Nadal, en Manacor, donde cursó bachillerato en el colegio internacional que hay allí. "La experiencia fue alucinante. Soy la primera promoción de la academia. Estudié secundario y bachillerato allí, en el colegio americano que está dentro. Rafa entrena allí y me emocionaba de verlo tan cerca. ¡Es un ejemplo de humildad increíble!", contaba emocionado en las páginas de ¡HOLA!. "Conocía a mi padre y me saludaba. Yo reaccionaba muy tímido. Su tío Toni me ayudó mucho. Daba igual que yo ya hubiese entrenado. Si me encontraba con él por la tarde, iba rápido a por la raqueta. Me enseñó a ser mejor jugador", nos decía.

