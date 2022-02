La Berlinale, entre la ausencia de Isabelle Huppert y la presencia de dos películas españolas a por el Oso de Oro La actriz francesa no pudo recoger el premio honorífico a su carrera tras haber dado positivo en covid

Decepción en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín por la ausencia de Isabelle Huppert. La actriz francesa, que iba a recibir el Oso de Oro de honor por su trayectoria, tuvo que cancelar su visita a la Berlinale tras dar positivo en covid. Aun así el festival decidió seguir adelante con los actos e Isabelle intervinó desde París a través de una videollamada. "Teniendo en cuenta que Isabelle Huppert no se siente enferma y está dispuesta a apoyar el festival, hemos decidido continuar con la ceremonia de premiación. Como ella no puede venir, le enviaremos nuestro cariño y admiración a su casa en París. Esperamos tenerla en Berlín en otro momento", señalaron los responsables del festival, que durante la gala proyectaron la película de Huppert A propósito de Joan, dirigida por el cineasta Laurent Larivière y que forma parte de la sección oficial.

Carla Simón e Isaki Lacuesta a por el Oso de Oro

El homenaje a Huppert se celebró en vísperas de la entrega de premios que se celebrará esta misma tarde y se entregará el Oso de Oro a la mejor película en el Palacio de la Berlinale. Dieciocho cintas compiten en la sección oficial por este galardón, entre ellas dos españolas: Un año, una noche, de Isaki Lacuesta, sobre los atentados en la sala de conciertos Bataclan en París y las secuelas psicológicas que sufrieron algunos de los supervivientes, y Alcarràs, de Carla Simón, sobre cómo una familia que va a perder sus tierras realiza la última cosecha.

"Yo, desde luego, no pienso en el Oso de Oro”, señaló Carla Simón en unas declaraciones al diario El español, cuya carrera está muy ligada a la Berlinale. Su primera película Verano 1993 recibió el premio a la mejor ópera prima de todo el festival en 2017 y a continuación se sumaron otros premios tan relevantes como la Biznaga de Oro en el festival de Málaga o el Goya a la mejor dirección novel. En Alcarràs su propia historia y la de su familia le ha vuelto a servir de inspiración.

En el caso de Isaki Lacuesta, para este director, ganador de dos Conchas de Oro en San Sebastián por Los pasos dobles y Entre dos aguas, es un orgullo poder estar en la competición con directores a los que admira como Claire Denis o Rithy Panh. Su película Un año, una noche se basa en el testimonio del español Ramón González, superviviente del ataque, y traslada a la pantalla el dolor y el recuerdo de la tragedia.

Por su parte, el filme español Cinco lobitos, aunque fuera de competición, forma parte de la sección Panorama de la Berlinale. El primer largometraje escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa se estrenó en el certamen y es un trabajo que aborda desde un retrato generacional la condición de hijo que nunca se pierde. La protagonista Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Entonces decide regresar a casa de sus padres cuando su pareja tiene que ausentarse unas semanas por trabajo y lo que no sabe es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

